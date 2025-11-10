VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local

Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia

Parcare publică de câteva zeci de locuri, spațiu de petrecut timp liber și un loc de joacă pentru cei mici au fost realizate la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, din Alba Iulia.

Astfel, lucrările la locul de agrement au fost finalizate, cu puțin timp în urmă, de către autorități. Anunțul a fost făcut de către primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pe o rețea de socializare, printr-un videoclip în care explică lucrările pe care le-a cuprins investiția realizată din bugetul local. Toate mașinile care doresc să ajungă la Prefectură sau Curtea de Apel, își vor putea parca mașina în zonă, se mai arată în mesaj.

Până nu demult, aici era o livadă și un teren viran, iar acum avem o parcare publică de câteva zeci de locuri, un spațiu de petrecut timpul liber și un loc de joacă pentru cei mici”, a scris edilul din Alba Iulia.

