Rămâi conectat

Curier Județean

VIDEO | Articole pirotehnice, risc major pentru animale. Avertismentul și recomandările IPJ Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Articole pirotehnice, risc major pentru animale. Avertismentul și recomandările IPJ Alba

Polițiștii din Alba avertizează asupra pericolelor grave la care sunt expuse animalele de companie atunci când în apropierea lor sunt folosite articole pirotehnice, zgomotele puternice putând provoca reacții imprevizibile și chiar probleme de sănătate.

Reprezentanții Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității subliniază că animalele pot suferi de dezorientare, panică sau tulburări cardiace din cauza artificiilor și petardelor, motiv pentru care cetățenii sunt îndemnați să le țină în spații sigure și să le identifice prin microcipare.

Citește și: FOTO | Peste 300 de elevi din Sebeș, instruiți să dezvolte un comportament preventiv în trafic. Activități informativ-educative organizate de IPJ Alba

Potrivit IPJ Alba, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba atrag atenția asupra riscurilor la care sunt expuse animalele atunci când, în preajma lor, se folosesc articole pirotehnice.

Zgomotele puternice le pot provoca animalelor, mai ales câinilor și pisicilor, reacții imprevizibile: dezorientare, probleme cardiace, anxietate, panică.

Polițiștii le recomandă cetățenilor să aibă grijă de animalele de companie și să le țină într-un spațiu sigur, pentru a se asigura că zgomotele nu mai sunt atât de intense, iar panica nu s-ar putea declanșa. Mai mult, este recomandată identificarea animalului prin microcipare. Dacă animalul se rătăcește, cresc șansele de a fi găsit mai repede.

Siguranța necuvântătoarelor nu cade doar în sarcina celor care le dețin, ci și în sarcina comunității. Vecinii trebuie să fie responsabili și să NU utilizeze articole pirotehnice.

Reamintim faptul că, din acest an, pot fi folosite doar articolele pirotehnice care nu pot răni pe nimeni. Articolele pirotehnice din categoriile P1 și T1, respectiv petardele, pocnitorile și cele de scenă, sunt interzise publicului larg. Artificiile de brad, bețișoarele bengale, pocnitorile mici pentru petreceri sau granulele scânteietoare pot fi achiziționate de publicul larg.

Nerespectarea cadrului legislativ pune în pericol oameni, animale și bunuri materiale. Siguranța tuturor presupune empatie, respect și un comportament responsabil. Animalele au nevoie să fie protejate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Corneliu Mureșan, numit în funcția de secretar de stat al Guvernului: ,,De astăzi, sunt vocea tuturor cetățenilor din Alba în Guvernul României”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 ore

în

11 decembrie 2025

De

Corneliu Mureșan, numit în funcția de secretar de stat al Guvernului: ,,De astăzi, sunt vocea tuturor cetățenilor din Alba în Guvernul României” Corneliu Mureșan a fost numit în funcția de secretar de stat în Cadrul Secretariatului General al Guvernului, joi, 11 decembrie.  ,,La data de 15 decembrie 2025, domnul Corneliu Mureșan se numește în funcția […]

Citește mai mult

Curier Județean

19 decembrie | Concertul de Crăciun – „Tradiție și Folclor în Glasuri de Sărbătoare” la Alba Iulia. Invitat special: Teodora Zărnescu Craiu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 ore

în

11 decembrie 2025

De

Concertul de Crăciun – „Tradiție și Folclor în Glasuri de Sărbătoare” la Alba Iulia. Invitat special: Teodora Zărnescu Craiu Lions Club Alba Iulia anunță organizarea Concertului de Crăciun „Tradiție și Folclor în Glasuri de Sărbătoare”, un eveniment dedicat colindelor autentice și obiceiurilor românești, susținut de Teodora Zărnescu Craiu și invitații săi, ce va avea loc […]

Citește mai mult

Curier Județean

ASTĂZI | Cod galben de ceață în județul Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m. Zonele vizate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 ore

în

11 decembrie 2025

De

ASTĂZI | Cod galben de ceață în județul Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m. Zonele vizate Meteorologii ANM au emis un cod galben de ceață valabil astăzi, pentru județul Alba, astăzi, 11 decembrie, până la ora 20:00.   Zonele vizate: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 18 minute

ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1. Bacteria Bacillus cereus, detectată pe una dintre liniile de producție

ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1. Bacteria Bacillus...
Actualitateacum 48 de minute

Femeie venită din Asia, diagnosticată cu lepră în Cluj-Napoca. Primul caz confirmat dupa zeci de ani în România

Femeie venită din Asia, diagnosticată cu lepră în Cluj-Napoca. Primul caz confirmat dupa zeci de ani în România Un caz...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 14 ore

FOTO | O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12 nepoți și 9 strănepoți

O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12...
Ştirea zileiacum 19 ore

VIDEO | Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului

Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

VIDEO | Articole pirotehnice, risc major pentru animale. Avertismentul și recomandările IPJ Alba

Articole pirotehnice, risc major pentru animale. Avertismentul și recomandările IPJ Alba Polițiștii din Alba avertizează asupra pericolelor grave la care...
Curier Județeanacum 13 ore

Corneliu Mureșan, numit în funcția de secretar de stat al Guvernului: ,,De astăzi, sunt vocea tuturor cetățenilor din Alba în Guvernul României”

Corneliu Mureșan, numit în funcția de secretar de stat al Guvernului: ,,De astăzi, sunt vocea tuturor cetățenilor din Alba în...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 15 ore

FOTO | Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei

Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice

Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

12 decembrie: Sfântul Spiridon, cel ce pleacă din raclă pentru a ajuta credincioșii care îl cheamă prin rugăciune

12 decembrie: Sfântul Spiridon, cel ce pleacă din raclă pentru a ajuta credincioșii care îl cheamă prin rugăciune Sfântul Spiridon,...
Opinii - Comentariiacum o zi

11 decembrie – Ziua internațională a munților

11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea