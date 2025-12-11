FOTO | Peste 300 de elevi din Sebeș, instruiți să dezvolte un comportament preventiv în trafic. Activități informativ-educative organizate de IPJ Alba

Peste 300 de elevi din Sebeș, instruiți să dezvolte un comportament preventiv în trafic. Activități informativ-educative organizate de IPJ Alba

Peste 300 de elevi din Sebeș au fost instruiți ieri de polițiștii rutieri din Alba în cadrul Planului Național „Siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști”, într-o amplă acțiune menită să le dezvolte tinerilor un comportament preventiv în trafic și să-i familiarizeze cu regulile de circulație.

Potrivit IPJ Alba, ieri, 10 decembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba, împreună cu polițiști din municipiul Sebeș, în contextul Planului Național de Măsuri ,,Siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști”, au desfășurat activități informativ-educative, pe raza municipiului Sebeș, la Liceul Tehnologic Sebeș și la Școala Gimnazială ,,Silviu Cărpinișianu” Sebeș.

Peste 300 de elevi au participat la aceste activități al căror scop l-a reprezentat conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și consolidarea unui comportament preventiv în trafic.

Elevilor le-au fost transmise informații privind deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere. Polițiștii le-au vorbit tinerilor și despre faptul că orice cantitate de alcool poate afecta abilitatea de a conduce un autoturism, iar substanțele interzise afectează, de asemenea, viteza de reacție.

Activitățile informativ-educative privind siguranța rutieră vor continua în județul Alba.

