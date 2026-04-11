VIDEO | Artemis II s-a întors pe Pământ: Zbor istoric în jurul Lunii despre care NASA spune că este „doar începutul”

Artemis II s-a întors pe Pământ: Zbor istoric în jurul Lunii despre care NASA spune că este „doar începutul”
Capsula Orion, având la bord cei patru astronauți ai misiunii Artemis II, a amerizat vineri seară în Oceanul Pacific, în largul coastelor Californiei, marcând finalul cu succes al primei misiuni cu echipaj uman care a zburat în jurul Lunii și a revenit pe Pământ după mai bine de 50 de ani.
Amerizarea a avut loc la ora 5:07 pm, ora Californiei (3 dimineața ora României), iar toți cei patru membri ai echipajului erau în stare bună. NASA a confirmat ulterior revenirea în siguranță a capsulei și a echipajului, potrivit The Guardian.
Misiunea a durat oficial 10 zile, chiar dacă, în timp efectiv, zborul a însumat 9 zile, o oră și 32 de minute. În acest interval, Orion a parcurs 694.481 de mile, adică aproximativ 1,12 milioane de kilometri, iar la punctul maxim s-a aflat la 406.772 de kilometri de Pământ, peste vechiul record stabilit de Apollo 13 în 1970. Un nou record pentru cea mai mare distanță față de Pământ atinsă vreodată de oameni.
La bord s-au aflat Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, din partea NASA, alături de canadianul Jeremy Hansen.
Misiunea a adus și mai multe premiere: Christina Koch a devenit prima femeie care a călătorit până la Lună și înapoi, Jeremy Hansen primul neamerican care a făcut asta, iar Victor Glover primul om de culoare care a ajuns într-o astfel de misiune lunară.
Este și prima misiune umană dincolo de orbita joasă a Pământului de la Apollo 17 încoace; ultima misiune Apollo pe Lună a avut loc în decembrie 1972.
Revenirea pe Pământ a fost una dintre cele mai delicate faze ale misiunii. Orion a reintrat în atmosferă cu o viteză de aproape 25.000 de mile pe oră, fiind supusă unor temperaturi de până la 5.000 de grade Fahrenheit, adică aproximativ 2.760 de grade Celsius.
„Acesta este doar începutul”, a spus administratorul NASA Jared Isaacman, citat de The Guardian, care notează că agenția vrea să revină la misiuni lunare regulate și să pregătească aselenizarea cu echipaj programată pentru 2028.
