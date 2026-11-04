În noiembrie, serviciile medicale vor putea fi validate fără semnătura electronică a cardului de sănătate. Măsură temporară pentru prevenirea blocajelor din cauza problemelor tehnice
În noiembrie, serviciile medicale vor putea fi validate fără semnătura electronică a cardului de sănătate. Măsură temporară pentru prevenirea blocajelor din cauza problemelor tehnice
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat că până la sfârşitul lunii noiembrie 2026, serviciile medicale vor putea fi validate fără semnătura electronică a cardului de sănătate. Măsura este temporară şi are rolul de a preveni blocajele provocate de problemele tehnice ale sistemului informatic.
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a transmis, într-un comunicat publicat luni, 2 noiembrie 2026, că regula de validare care condiționează acceptarea serviciilor medicale de semnarea acestora cu cardul rămâne dezactivată până la finalul lunii noiembrie.
Decizia este aplicabilă în condițiile în care Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este funcțională.
Serviciile medicale nu vor fi respinse dacă nu sunt semnate cu cardul de sănătate
Astfel, serviciile medicale nu vor fi respinse la validare exclusiv pentru că nu au fost semnate prin intermediul cardului.
„Lipsa semnării nu constituie motiv de respingere la validare, mesajul „serviciul nu a fost semnat cu cardul” având exclusiv caracter de avertizare și informare”, precizează CNAS.
Instituția subliniază însă că toate celelalte reguli aplicabile pentru validarea serviciilor medicale rămân în vigoare.
Prin urmare, măsura nu înseamnă eliminarea celorlalte condiții necesare pentru decontarea serviciilor acordate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
Cardul de sănătate şi cartea electronică de identitate pot fi folosite în luna noiembrie
Potrivit CNAS, în luna noiembrie pot fi folosite atât Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS), cât și Cartea Electronică de Identitate (CEI), pentru autentificare și semnarea serviciilor medicale.
Cele două documente sunt administrate prin sisteme distincte, iar integrarea lor necesită armonizarea și sincronizarea mecanismelor tehnice utilizate.
Menținerea temporară a regulii de validare dezactivate permite continuarea testelor privind fluxurile de semnare care depind de unitățile de management.
Scopul este identificarea și remedierea eventualelor probleme înainte ca acestea să afecteze activitatea furnizorilor de servicii medicale sau accesul pacienților la îngrijiri.
Ce trebuie să ştie pacienţii şi medicii despre decizia CNAS
CNAS îi încurajează pe furnizorii de servicii medicale să utilizeze cardul de sănătate sau cartea electronică de identitate ori de câte ori acest lucru este posibil.
Totodată, medicii și ceilalți furnizori sunt îndemnați să semnaleze dificultățile tehnice întâmpinate în procesul de autentificare și semnare.
Pentru pacienți, măsura are rolul de a evita situațiile în care o problemă tehnică legată de semnarea electronică ar putea împiedica validarea serviciilor acordate.
Potrivit instituției, această soluție temporară contribuie la menținerea continuității acordării serviciilor medicale, precum și a eliberării medicamentelor și dispozitivelor medicale.
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