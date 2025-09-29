Video | Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă
Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă
Cetățenii pot accesa acum, printr-o aplicație mobilă gratuită, datele înscrise în cipul cărții electronice de identitate. Aplicația este disponibilă pe Google Play și oferă posibilitatea vizualizării și salvării informațiilor.
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Județean Alba, informează cetățenii județului Alba, și nu numai, cu privire la operaționalizarea unei aplicații informatice, disponibilă momentan doar pentru dispozitivele cu sistem de operare Android (în foarte scurt timp și pentru cele IOS), cu ajutorul căreia pot fi vizualizate informații înscrise în cip-ul electronic al cărții electronice de identitate (nume, prenume, CNP, sex, cetățenie, data și locul nașterii, adresa domiciliu/reședință, datele documentului, fotografia titularului).
Aplicația, care poate fi descărcată gratuit din Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgcti.ropki.ceireader), permite vizualizarea acestor date (precum și salvarea acestora în format PDF, pentru arhivare sau utilizare ulterioară) în condiții depline de siguranță și confidențialitate, întrucât este necesară introducerea codului PIN format din cele 4 cifre alese și cunoscute doar de titularul cărții electronice de identitate.
Modul de utilizare a aplicaţiei:
-se descarcă aplicația pe telefon și se deschide,
-se activează opțiunea NFC a dispozitivului,
-se apropie cartea electronică de identitate de telefon și, după autentificarea prin introducerea celor două coduri (codul înscris în partea dreaptă a CEI și codul PIN de 4 cifre),
-informațiile se vor afișa pe ecranul telefonului.
,,Așa cum am precizat, aceste date se pot salva și în format PDF.
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba își reafirmă angajamentul pentru transparență și corecta informare a publicului și recomandă cetățenilor să acceseze informații doar din surse oficiale”, potrivit reprezentanților Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba.
Aplicația RoCEIReader a fost lansată
Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Aceasta este un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip.
Disponibilite
Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgcti.ropki.ceireader ) și, în curând, și în App Store.
Utilitate
Cetățenii pot folosi RoCEIReader pentru a vizualiza simplu și securizat datele din CEI, inclusiv când au nevoie de dovada domiciliului.
Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor.
Securitate
RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale.
Pentru mai multe informații despre Cartea Electronică de Identitate, accesați: https://carteadeidentitate.gov.ro .
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Nicușor Dan, EXCLUSIV pentru ziarulunirea.ro, la ieșirea din Catedrala Blajului: „Omagiem o persoană deosebită, o comunitate și o Biserică ce au însemnat foarte mult pentru România”
Nicușor Dan, exclusiv pentru ziarulunirea.ro, la ieșirea din Catedrala Blajului: „Omagiem o persoană deosebită, o comunitate și o Biserică ce au însemnat foarte mult pentru România” La ieșirea din Catedrala Blajului, unde a participat, luni, 29 septembrie 2025, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, […]
VIDEO | La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: Acțiunea face parte din protestele organizate în mai multe orașe din țară Studenții din întreaga țară au ieșit, luni, 29 septembrie 2025, în stradă, la începutul noului an universitar 2025-2026. La Alba Iulia, manifestația a fost ușor decalată, din cauza ploii. La protestul din Piața Cetății, […]
VIDEO | Nicușor Dan participă la Blaj la funeraliile Preafericitului Părinte Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României
Nicușor Dan, prezent la Blaj, la funeraliile Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României Nicușor Dan, Președintele României, participă, astăzi, 29 septembrie, la funeraliile Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Funeraliile sunt programate astăzi, 29 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj.ii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Daniel David, despre violența în școli: ,,Mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero”
Daniel David, Ministerul Educației, a vorbit despre violența în școli: ,,Mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero” Ministerul Educației reafirmă...
29 septembrie – 2 octombrie 2025 | Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori
Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori Săptămâna începută luni,...
Știrea Zilei
Video | Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă
Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă Cetățenii...
VIDEO | Nicușor Dan, EXCLUSIV pentru ziarulunirea.ro, la ieșirea din Catedrala Blajului: „Omagiem o persoană deosebită, o comunitate și o Biserică ce au însemnat foarte mult pentru România”
Nicușor Dan, exclusiv pentru ziarulunirea.ro, la ieșirea din Catedrala Blajului: „Omagiem o persoană deosebită, o comunitate și o Biserică ce...
Curier Județean
FOTO | Acțiune de control în trafic la Sebeș: Polițiștii au aplicat sancțiuni de peste 6.800 de lei și au reținut 3 permise
Controale la Sebeș: Polițiștii au aplicat sancțiuni, reținut permise și retras certificate de înmatriculare Polițiștii Biroului Rutier Sebeș au desfășurat,...
Bărbat din Alba prins băut la volan în județul Sibiu: Ce alcoolemie a înregistrat testul poliției
Șofer din Alba prins băut la volan în județul Sibiu: Ce alcoolemie a înregistrat testul poliției La data de 29...
Politică Administrație
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică...
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare Conform credinței populare, pe data de...