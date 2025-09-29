Rămâi conectat

Video | Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă

Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă

Cetățenii pot accesa acum, printr-o aplicație mobilă gratuită, datele înscrise în cipul cărții electronice de identitate. Aplicația este disponibilă pe Google Play și oferă posibilitatea vizualizării și salvării informațiilor.

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Județean Alba, informează cetățenii județului Alba, și nu numai, cu privire la operaționalizarea unei aplicații informatice, disponibilă momentan doar pentru dispozitivele cu sistem de operare Android (în foarte scurt timp și pentru cele IOS), cu ajutorul căreia pot fi vizualizate informații înscrise în cip-ul electronic al cărții electronice de identitate (nume, prenume, CNP, sex, cetățenie, data și locul nașterii, adresa domiciliu/reședință, datele documentului, fotografia titularului).

Aplicația, care poate fi descărcată gratuit din Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgcti.ropki.ceireader), permite vizualizarea acestor date (precum și salvarea acestora în format PDF, pentru arhivare sau utilizare ulterioară) în condiții depline de siguranță și confidențialitate, întrucât este necesară introducerea codului PIN format din cele 4 cifre alese și cunoscute doar de titularul cărții electronice de identitate.

Modul de utilizare a aplicaţiei:

-se descarcă aplicația pe telefon și se deschide, 

-se activează opțiunea NFC a dispozitivului, 

-se apropie cartea electronică de identitate de telefon și, după autentificarea prin introducerea celor două coduri (codul înscris în partea dreaptă a CEI și codul PIN de 4 cifre), 

-informațiile se vor afișa pe ecranul telefonului. 

,,Așa cum am precizat, aceste date se pot salva și în format PDF.

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba își reafirmă angajamentul pentru transparență și corecta informare a publicului și recomandă cetățenilor să acceseze informații doar din surse oficiale”, potrivit reprezentanților Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba.

Aplicația RoCEIReader a fost lansată

Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Aceasta este un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip.

Disponibilite

Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgcti.ropki.ceireader ) și, în curând, și în App Store.

Utilitate

Cetățenii pot folosi RoCEIReader pentru a vizualiza simplu și securizat datele din CEI, inclusiv când au nevoie de dovada domiciliului.

Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor.

Securitate

RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale.

Pentru mai multe informații despre Cartea Electronică de Identitate, accesați: https://carteadeidentitate.gov.ro .

