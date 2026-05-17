Miriam Bulgaru intră în focul calificărilor la French Open 2026: Când va juca sportiva din Alba Iulia

Miriam Bulgaru este pe punctul să intre în focul calificărilor la French Open 2026.

Sportiva din Alba Iulia urmează să joace luni, 18 mai 2026, nu mai devreme de ora 11.00 (ora României) la Roland Garros.

Miriam Bulgaru (27 de ani, 223 WTA) o va întâlni pe chinezoaica Hanyu Guo (27 de ani, 167 WTA) chiar în ziua în care aceasta va împlini 28 de ani.

Pe lista jucătorilor care vor juca în calificări la Paris se află și câteva nume surprinzătoare. La masculin, cea mai mare surpriză este numele fostului număr trei mondial, Grigor Dimitrov.

La feminin, campioana turneelor ​​de Grand Slam, Bianca Andreescu, și fosta număr doi, Paula Badosa, nu sunt sigure de un loc în competiția principală, notează Flash Score.

