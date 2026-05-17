Echipamente medicale și mobilier medical în valoare de peste 6 milioane de lei achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Procedură în derulare. LISTA

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a lansat, vineri, 15 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente medicale.

Valoarea totală estimată a achiziției este de peste 6 milioane de lei.

Data limită pentru primirea ofertelor este 15 iunie 2026.

Lista achizițiilor cuprinde:

1. Upgrade RMN 1.5 Tesla Magnetom Altea (LOT-0001)

2. Ecografe

*Ecograf Doppler color cu aplicații cardiologie

*Ecograf multidisciplinar Doppler color

*Ecograf Doppler color

3. Aparat hemodializă (5 buc.)

4. Stație cu 8 pompe + stativ mobil (9 buc.)

5. Analizor gaze sanguine

6. Macerator (3 buc.)

7. Cărucioare medicale pentru îngrijire și distribuție materiale

*Cărucior îngrijire / igienă pacient (13 buc.)

*Cărucior transport lenjerie (5 buc.)

8. Mobilier medical pentru saloane

*Paturi spital psihiatrie cu sistem contenție (2 buc.)

*Paturi spital (80 buc.)

*Noptieră (72 buc.)

*Măsuță servit la pat (72 buc.)

9. Mobilier medical pentru tratament și îngrijire pacient

*Canapea consultație (2 buc.)

*Troliu tratament (5 buc.)

10. Turn laparoscopie

11. Echipamente și truse urologie și laparoscopie

*Rezectoscop bipolar (2 buc.)

*Ureteroscop semirigid (2 buc.)

*Trusă laparoscopie urologie

*Trusă laparoscopie chirurgie

*Trusă cistoscopie rigidă (2 buc.)

12. Truse instrumentar chirurgie deschisă

*Trusă bază vaginală

*Trusă cezariană

*Trusă chirurgie vasculară

*Trusă dilatare și chiuretaj

13. Unitate electrochirurgie

