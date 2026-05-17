Echipamente medicale și mobilier medical în valoare de peste 6 milioane de lei achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Procedură în derulare. LISTA
Echipamente medicale și mobilier medical în valoare de peste 6 milioane de lei achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Procedură în derulare. LISTA
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a lansat, vineri, 15 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente medicale.
Valoarea totală estimată a achiziției este de peste 6 milioane de lei.
Data limită pentru primirea ofertelor este 15 iunie 2026.
Lista achizițiilor cuprinde:
1. Upgrade RMN 1.5 Tesla Magnetom Altea (LOT-0001)
2. Ecografe
*Ecograf Doppler color cu aplicații cardiologie
*Ecograf multidisciplinar Doppler color
*Ecograf Doppler color
3. Aparat hemodializă (5 buc.)
4. Stație cu 8 pompe + stativ mobil (9 buc.)
5. Analizor gaze sanguine
6. Macerator (3 buc.)
7. Cărucioare medicale pentru îngrijire și distribuție materiale
*Cărucior îngrijire / igienă pacient (13 buc.)
*Cărucior transport lenjerie (5 buc.)
8. Mobilier medical pentru saloane
*Paturi spital psihiatrie cu sistem contenție (2 buc.)
*Paturi spital (80 buc.)
*Noptieră (72 buc.)
*Măsuță servit la pat (72 buc.)
9. Mobilier medical pentru tratament și îngrijire pacient
*Canapea consultație (2 buc.)
*Troliu tratament (5 buc.)
10. Turn laparoscopie
11. Echipamente și truse urologie și laparoscopie
*Rezectoscop bipolar (2 buc.)
*Ureteroscop semirigid (2 buc.)
*Trusă laparoscopie urologie
*Trusă laparoscopie chirurgie
*Trusă cistoscopie rigidă (2 buc.)
12. Truse instrumentar chirurgie deschisă
*Trusă bază vaginală
*Trusă cezariană
*Trusă chirurgie vasculară
*Trusă dilatare și chiuretaj
13. Unitate electrochirurgie
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din Turcia
Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din Turcia Team RO001 Xeo din Alba Iulia vor participa la Istanbul Premier Event, între 26-28 iunie, fiind una dintre reprezentantele României la competiție. ,,Echipa Xeo a fost acceptată la Istanbul Premier Event! Ne bucurăm să […]
O nouă viață pentru școlile din Limba și Șeușa: În ce stadiu este amplul proiect al Primăriei Ciugud
O nouă viață pentru școlile din Limba și Șeușa: În ce stadiu este amplul proiect al Primăriei Ciugud Primăria Ciugud dezvoltă un amplu proiect de modernizare a infrastructurii școlare din satele Limba și Șeușa, investiția fiind considerată una dintre cele mai importante pentru educația rurală din zonă. Proiectul are o valoare de aproximativ 3,5 milioane […]
UPDATE FOTO | INCENDIU pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări
INCENDIU pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe șoșeaua de centură din municipiu, astăzi, 17 mai 2026. Din primele informații disponibile este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre piața imobiliară din România: Vânzările de apartamente noi au scăzut cu 76%
Radu Georgescu, despre piața imobiliară din România: Vânzările de apartamente noi au scăzut cu 76% Economistul Radu Georgescu avertizează că...
FOTO | Un român, coautor al piesei ,,Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision. Artista Dara a explicat mesajul piesei
Un român, coautor al piesei ,,Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision. Artista Dara a explicat mesajul piesei Bulgaria a câștigat cea de-a...
Știrea Zilei
Tribunalul Alba a menținut rechizitoriul DIICOT într-un dosar de trafic de minori și proxenetism: Procesul intră în faza de judecată
Tribunalul Alba a menținut rechizitoriul DIICOT într-un dosar de trafic de minori și proxenetism: Procesul intră în faza de judecată...
VIDEO | Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății Alba Carolina
Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății...
Curier Județean
Echipamente medicale și mobilier medical în valoare de peste 6 milioane de lei achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Procedură în derulare. LISTA
Echipamente medicale și mobilier medical în valoare de peste 6 milioane de lei achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Alba...
VIDEO | Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din Turcia
Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din...
Politică Administrație
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Opinii Comentarii
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români Cuviosul Teodor...