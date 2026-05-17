Radu Georgescu, despre piața imobiliară din România: Vânzările de apartamente noi au scăzut cu 76%

Economistul Radu Georgescu avertizează că economia României traversează o perioadă tensionată, iar primele semne de slăbiciune se văd deja în piața imobiliară.

Pe baza situațiilor financiare și a rapoartelor oficiale analizate pentru primul trimestru din 2026, acesta susține că scăderea abruptă a vânzărilor de locuințe și creșterea costurilor de finanțare ar putea anunța un „cutremur” în sectorul imobiliar din țara noastră.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu, pe o rețea de socializare, este următorul:

Azi îți explic cum merge economia României în 2026. Dar bazat pe date reale. Date din situațiile financiare. Nu bla-blauri statistice. Nu bla-blauri de la TV și din presă. Ieri am stat 2 ore și am analizat situațiile financiare pe trim. 1 2026 ale companiilor listate la bursă.

Aceste date sunt publice, dar probabil nu le citește nimeni. De asemenea, am studiat rapoartele oficiale. Probabil nici acestea nu sunt citite. Să începem.

Piața imobiliară

Am studiat situațiile financiare publicate săptămâna aceasta de dezvoltatorul One. Vânzările de proprietăți finalizate au scăzut cu 76% comparat cu trim. 1 2025!!! În trim. 1 2026 s-au vândut proprietăți în sumă de 20.000.000 lei, comparat cu 82.000.000 lei în 2025.

Prăbușirea vânzărilor în 2026 a determinat următorul lucru: În trimestrul 1 2026, compania a avut un cash flow operațional de minus 139.000.000 lei!! Pe românește, înseamnă că firma a plătit în trim. 1 2026 139.000.000 lei mai mult decât a încasat. Este o sumă imensă.

Bonus

Plățile de dobânzi la credite au crescut cu 54% în 2026. 20.000.000 în 2026, comparat cu 13.000.000 lei în 2025. Dacă în următoarele 2 trimestre vor fi rezultate financiare similare cu trim. 1 2026, probabil vom vedea un cutremur în piața imobiliară din România. Și pe bursa de la București.

Piața auto

Conform Asociației Constructorilor de Automobile, în trim. 1 2026 înmatriculările de mașini noi în România au scăzut cu 19%. Iar producția de mașini în România a scăzut cu 11%.

Sectorul energetic

Conform raportului Petrom, consumul de energie din România a crescut cu 1% în trim. 1 2026 comparat cu 2025, din cauza vremii geroase.

Sectorul financiar

Conform raportului BNR, masa monetară din România (M2) a crescut cu 8,7% în martie 2026 comparat cu martie 2025. Este normal să avem cea mai mare inflație din Europa, deoarece în România se printează bani fără număr.

Concluzii

Sfatul meu: Dacă vrei să înțelegi cum merge economia, este bine să citești situațiile financiare și rapoartele oficiale.

