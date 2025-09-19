VIDEO | APEL UMANITAR pentru familia din comuna Sălciua, rămasă fără locuință în urma unui incendiu. ,,Haideți să arătăm că suntem o comunitate unită!”
APEL UMANITAR pentru familia din comuna Sălciua, rămasă fără locuință în urma unui incendiu. ,,Haideți să arătăm că suntem o comunitate unită!"
Un incendiu nimicitor izbucnit în urmă cu două zile a lăsat o familie din comuna Sălciua fără agoniseala de o viață. Întreaga comunitate s-a mobilizat și a lansat un apel umanitar pentru a-i sprijini pe oameni să își refacă locuința.
În gospodăria care a fost mistuită de flăcări se aflau vârstnic de 84 ani, împreună cu fiul acestuia. Cei doi nu au putut face nimic pentru a stinge focul din cauza deficitului de apă din zonă.
Din cauza unui scurt circuit a ars toată locuința, anexele, bucătărie de vară, dar și toate bunurile care s-au făcut scrum în ciuda eforturilor depuse de pompieri.
Casa familiei era situată pe Valea Largă, la 6 km de Sălciua, iar drumul este în lucru, fiind mai greu accesibil în această perioadă.
Ceilalți membri ai familiei, vecini și cei din apropiere au ajuns la casa cât de repede au putut, crezând că mai pot salva din bunuri, dar din păcate, nu s-a mai putut face nimic, incendiul a cuprins și mai tare gospodăria. Ore în șir s-au luptat pompierii pentru a stinge flăcările dar în zadar.
Pentru donații – Nepoata Mihaela Maria Bacos
Telefon: 0742931412
IBAN Banca Transilvania: RO40BTRLRONCRT0570428001
În mediul online au fost lansate mai multe apeluri, în speranța că oamenii vor sări în ajutorul familiei greu încercate. Printre ei se numără și preotul Gheorghe Marin Urcan, care îndeamnă pe oameni să întindă o mână de ajutor, dar primarul comunei Sălciua.
”O mare nenorocire s-a abătut asupra familiei Oltean Simion din Valea Largă, comuna Sălciua, în urma unui incendiu care a mistuit casa și anexele, lăsându-i fără adăpost și cele necesare. În astfel de momente grele, numai unitatea și solidaritatea pot aduce alinare.
Vă chem pe fiecare dintre voi să ne unim forțele și să întindem o mână de ajutor acestei familii greu încercate. Fiecare contribuție, oricât de mică, contează enorm și poate face diferența dintre disperare și speranța.
Împreună putem reda acestei familii puterea de a merge mai departe. Haideți să arătăm că suntem o comunitate unită!
Donațiile se pot face la Biserica din Sălciua de Sus, la părintele paroh Gheorghe Marin Urcan sau în contul familiei”, a scris preotul Gheorghe Marin Urcan pe Facebook.
