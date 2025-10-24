VIDEO | Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” Blaj, prestație impresionantă pe scena Sălii Palatului din Capitală: Recitalul din cadrul spectacolului „Autentic Românesc”, gustat de public

Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” Blaj, prestație impresionantă pe scena Sălii Palatului din Capitală: Recitalul din cadrul spectacolului „Autentic Românesc”, gustat de public

Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” Blaj a avut o prestație impresionantă pe scena Sălii Palatului din Capitală.

Recitalul din cadrul spectacolului „Autentic Românesc”, desfășurat miercuri, 22 octombrie 2025, a fost gustat de public, care l-a răsplătit cu ropote de aplauze.

„Mulțumim pentru invitație, Lavinia Goste și Marius Zorilă! A fost un spectacol de mare anvergură, iar noi suntem onorați că am luat parte la el”, a transmis coordonatorul ansamblului folcloric din „Mica Romă”, Mihai Gogîță.

Lavinia Goste, cu vocea sa caldă și expresivă, și Marius Zorilă, „vioara românilor”, au fost gazdele unei seri de neuitat, alături de artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești.

Pe scenă au urcat și Orchestra Națională Valahia, sub bagheta maestrului dirijor Marius Zorilă, care a cântat ani de zile publicul bucureștean si de pretutindeni, precum și ansambluri folclorice de prestigiu, care vor aduce autenticitate, culoare și bucurie.

