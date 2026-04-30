GREVĂ GENERALĂ anunțată de profesori pe 25 mai 2026. Ce înseamnă pentru elevi: teste, note și medii date peste cap

Profesorii din România intenționează să lase corigent finalul anului şcolar şi ameninţă cu greva generală de pe 25 mai 2026. E o ameninţare care le complică serios soarta elevilor, un eventual protest însemând examene date peste cap şi medii neîncheiate. Ministrul Educaţiei spune că va negocia, cu promisiunea că elevii nu vor fi prinşi la mijloc. Totul depinde, însă, şi de criza politică.

Clopoțelul de grevă începe deja să sune în cancelarii, iar profesorii strâng semnături pentru protestul din 25 mai. E data de început, când se termină, e o ecuație care poate fi rezolvată doar de decidenți, spun sindicatele din educație. Oricum ar fi, elevii vor fi primii afectați de această situație.

„Nici eu nu mi-aș dori să ajungem la așa ceva, să se blocheze sfârșitul anului școlar, ceea ce înseamnă că discutăm de perturbarea evaluărilor naționale, și examenului de bac. Și profesorii sunt părinți”, a spus Marius Nistor.

„Vor fi afectați pentru că nu le vor mai da la timp, pentru viitorul lor este bine să protestăm astăzi și pe 25, pentru că toate aceste tăieri care s-au făcut, au afectat foarte mult calitatea actului educațional. Este foarte greu să duci cele 20 de ore și să le faci de calitate”, a afirmat un profesor din Galați.

Profesorii acuză tăierile

Dascălii reclamă și o adresă pe care ministrul educației a trimis-o în teritoriu pentru tăierea personalului din palatele copiilor și cluburile sportive.

„Ei vor învăța că pentru a-și apăra drepturile vor trebui să facă pe parcursul vieții lor, deși noi le dorim să nu fie nevoie, să facă și astfel de chestii. lecțiile de democrație în românia sunt rare. Orice lecție care nu se face azi, se face mâine, sau poimâine, orice examen care nu se dă azi, se dă mâine sau poimâine”, a declatrat Stancu Leonard, învățător din Sibiu.

Ce înseamnă greva pentru elevi: teste, note și medii date peste cap

Ce înseamnă asta concret în calendarul elevilor? În funcție de câte zile ar dura aceasta grevă generală, bineînțeles, ultimul modul ar fi perturbat. Pentru copiii din toate clasele e perioada în care se dau teste, se pun ultimele note, și se salvează unele medii, poate. Ce e mai grav este că pentru cei mai mari urmează examenele. Pentru clasa a douăsprezecea, cursurile se termină pe 4 iunie, iar înainte de asta elevii trebuie să se și înscrie la Bacalaureat. Pe 8 deja încep probele orale la examen. Clasa a opta se înscrie la Evaluarea Națională tot pe 8 iunie.

„Am avea anumite materii la care nu avem note momentan, și ar trebui să avem media încheiată”. „Această grevă a profesorilor îi dezavantajează foarte tare pe elevii de a opta și de a douăsprezecea deoarece au niște examene foarte importante, cum zic majoritatea părinților, pot să le decidă viitorul. Dăm multe teste într-o săptămână, ne umple cu tot felul de proiecte”. „O să fim pe ultima sută de metri prea mult, în loc ca așa să le avem structurate”, au afirmat elevii.

Ministrul Educației promite dialog cu sindicatele

Ministrul Educației promite negocieri cu sindicatele deocamdată: ,,În momentul de față, discut cu reprezentanții sindicatelor, dialogul este o modalitate de a detensiona lucrurile, există o lege a salarizării care urmează să fie pusă în dezbatere publică”, a declarat Mihai Dimian, Ministrul Educației.

În orice caz, criza politică nu îl lasă să promită mai multe. Dar, ca de obicei, elevii sunt scoși la tablă pentru o criză care nu le aparține.

Numărul de paturi din spitalele din România, redus cu 14.000 până în 2028. Ministru: ,,Nu afectează cu nimic calitatea serviciului medical”

Numărul de paturi din spitalele din România, redus cu 14.000 până în 2028. Ministru: ,,Nu afectează cu nimic calitatea serviciului medical" Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 29 aprilie 2026, Planul național de paturi pentru perioada 2026 – 2028, care prevede reducerea treptată a aproximativ 14.000 de paturi finanțate de Casa Națională de Asigurări […]

E jale! Leul, depreciere istorică față de euro, joi, 30 aprilie 2026 Moneda națională, leul, s-a depreciat joi, 30 aprilie 2026 în raport cu euro, până la valoarea de 5,1417 lei pentru un euro. Este cea mai scăzută valoare a leului din 2005, de când Banca Centrală calculează media la care au loc tranzacțiile valutare. […]

Cumulul pensie specială-salariu la stat va fi INTERZIS: Care sunt excepțiile admise. Decizie de ultimă oră a Guvernului Proiectul de lege privind cumulul pensie specială-salariu la stat a fost adoptat joi, 30 aprilie 2026 de Executiv, într-o ședință extraordinară. La sfârșitul lunii martie 2026, premierul Ilie Bolojan afirma, în cadrul unei intervenții televizate, că proiectul […]

