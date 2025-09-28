VIDEO | Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket”: Evoluție impresionantă
Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj s-a calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket”.
Asta după ce a câștigat ediția emisiunii care a fost difuzată sâmbătă, 27 septembrie 2025, de Antena 1.
„Bucuria sinceră a copiilor, lacrimile lor fierbinți spun totul și anulează orice alt comentariu.
Vă mulțumim tuturor pentru mesajele frumoase și pentru susținerea pe care ne-o oferiți! Fără voi, noi n-am însemna nimic!
Reprezentăm cu mândrie Blajul, județul Alba și România! Ne vedem în finală, cu Dumnezeu înainte!”, a transmis coorodonatorul ansamblului, Mihai Gogîță.
„Juriul a fost martor la un moment unic de tradiție, cu Ansamblul Valea Târnavelor pe scena de la The Ticket 2025, iar publicul le-a oferit o sumă mare de bani”, notează a1.ro.
„The Ticket”, un talent show, este la primul sezon la Antena 1.
„The Ticket” vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.
Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important – sau chiar mai important – decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.
Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii. Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are însă ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei 5 vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 de lei, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de euro.
