VIDEO | Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket”: Evoluție impresionantă

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket”

Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj s-a calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket”.

Asta după ce a câștigat ediția emisiunii care a fost difuzată sâmbătă, 27 septembrie 2025, de Antena 1.

„Bucuria sinceră a copiilor, lacrimile lor fierbinți spun totul și anulează orice alt comentariu.

Vă mulțumim tuturor pentru mesajele frumoase și pentru susținerea pe care ne-o oferiți! Fără voi, noi n-am însemna nimic!

Reprezentăm cu mândrie Blajul, județul Alba și România! Ne vedem în finală, cu Dumnezeu înainte!”, a transmis coorodonatorul ansamblului, Mihai Gogîță.

„Juriul a fost martor la un moment unic de tradiție, cu Ansamblul Valea Târnavelor pe scena de la The Ticket 2025, iar publicul le-a oferit o sumă mare de bani”, notează a1.ro.

„The Ticket”, un talent show, este la primul sezon la Antena 1.

„The Ticket” vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important – sau chiar mai important – decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii. Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are însă ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei 5 vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 de lei, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de euro.

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 septembrie 2025

De

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 septembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Primăria Mirăslău, în reabilitare cu bani europeni: Clădire modernă și panouri solare, printr-o investiție de 2,5 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

27 septembrie 2025

De

Primăria Mirăslău, în reabilitare cu bani europeni: Clădire modernă și panouri solare, printr-o investiție de 2,5 milioane de lei Sediul Primăriei din Mirăslău se află în plin proces de reabilitare și modernizare, printr-un proiect finanțat în mare parte din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea totală a investiției este de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Iosif Trifuț, ultimul meşter opincar din Munţii Apuseni: Secretul încălțărilor trainice, confecționate cu instrumente vechi de sute de ani

Mădălina Opriș

Publicat

acum 16 ore

în

27 septembrie 2025

De

Iosif Trifuț, ultimul meşter opincar din Munţii Apuseni: Secretul încălțărilor trainice, confecționate cu instrumente vechi de sute de ani Un meşter popular din Apuseni scrie în continuare pagini de istorie pe pielea din care confecționează și în zilele noastre încălţăminte pe care o coase cu ajutorul unor unelte vechi de sute de ani. Iosif Trifuț […]

Citește mai mult

Actualitate

Actualitateacum 46 de minute

Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți

Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor...
Actualitateacum 3 ore

FOTO | 2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la Alba Iulia

2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la...

Ştirea zileiacum 3 ore

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile...

Curier Județean

Curier Județeanacum 25 de minute

INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism

INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de duminică, 28...
Curier Județeanacum 14 ore

VIDEO | INCENDIU de proporții în Cugir: Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe

INCENDIU în Cugir: Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe Un incendiu s-a produs în seara zilei de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial

28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial Anual,...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la Viena, susținea egalitatea națională cu toate popoarele din imperiu

28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la...

