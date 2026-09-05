Sport

Video | Andrei Rațiu răspunde pe teren după transferul ratat în Premier League: Gol superb pentru Rayo Vallecano

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

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Andrei Rațiu răspunde pe teren după transferul ratat în Premier League: Gol superb pentru Rayo Vallecano

Andrei Rațiu a avut parte de o revenire spectaculoasă în primul „11” al lui Rayo Vallecano. Internaționalul român originar din Alba a înscris sâmbătă, 5 septembrie 2026, în partida cu Racing Santander, din etapa a patra din La Liga, marcând golul care a restabilit egalitatea.

Rațiu a început meciul ca titular, după ce în etapa precedentă, pe Camp Nou, a rămas pe banca de rezerve în înfrângerea cu 2-5 în fața Barcelonei. Revenirea sa în echipă vine într-un context agitat, fundașul român fiind în centrul unei tentative de transfer la Fulham, mutare care nu s-a concretizat.

Golul care a reaprins meciul

Racing Santander a deschis scorul, însă Rațiu a reacționat rapid. În minutul 17, fundașul dreapta a apărut foarte bine în zona ofensivă și a finalizat cu sânge rece, trimițând mingea la colțul lung pentru 1-1. Execuția a fost descrisă de presa sportivă română drept una spectaculoasă, iar Eurosport notează că românul a egalat cu o finalizare sigură la colțul lung.

Golul are o semnificație aparte pentru Rațiu: este primul său gol din acest sezon și vine imediat după perioada tensionată generată de transferul ratat în Anglia.

Un răspuns după episodul Fulham

Andrei Rațiu a fost unul dintre oamenii importanți ai lui Rayo în debutul sezonului, fiind integralist în primele două etape, contra lui Sevilla și Alavés. În schimb, la Barcelona nu a fost utilizat, într-un moment în care situația sa contractuală și interesul lui Fulham erau în prim-plan.

Presa spaniolă și cea română au interpretat revenirea sa ca titular și golul împotriva lui Racing drept un răspuns sportiv al fundașului. La doar câteva zile după ce mutarea în Premier League a căzut, Andrei Rațiu a revenit pe teren și a avut nevoie de numai 17 minute pentru a-și trece numele pe tabela de marcaj.

sursa video: Prima Sport

foto: arhivă

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