VIDEO | Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată. Primar: „Spitalul are de recuperat 470.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru servicii medicale mai bune pentru aiudeni”
Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, a fost trimisă în judecată.
Joi, 5 martie 2026, primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a făcut precizări publice pe această temă.
„Dragi aiudeni, cu un an în urmă semnam decizia de numire a noului manager interimar al Spitalului Municipal Aiud și promiteam că vom recupera fiecare leu prejudiciat de fostul manager.
Împreună cu colegii din Primăria Aiud am strâns probe și am sesizat organele competente. După un an, DNA a finalizat dosarul și l-a trimis în judecată.
Fostul manager este acuzat de participație improprie la abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată.
Spitalul Municipal Aiud are de recuperat 470.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru servicii medicale mai bune pentru aiudeni.
Vom urmări cazul până la final. Fiecare leu trebuie recuperat, iar cei responsabili trebuie să răspundă”, a transmis primarul Dragoș Crișan.
„Din data de 04.02.2026 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei Barbu Anamaria sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
– participație improprie la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art. 52 alin. (3) C. pen., rap. la art. 132 din Legea. nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. şi cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. (2 acte materiale, cu referire la numirea în funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Aiud a numitei Anamaria BARBU începând cu data de 28.01.2023, şi cu privire la numirea în funcția de manager al Spitalului Municipal Aiud a numitei Anamaria BARBU începând cu data de 31.05.2023, în urma validării concursului organizat pentru funcţia de manager);
– coautorat la fals intelectual în formă continuată, prev. de 321 alin. 1 rap. la art. 46 alin. 2 C.p. şi cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. (2 acte materiale, cu referire la emiterea Adeverinţei nr. 600/26.01.2023, care a fost semnată de către Anamaria BARBU în calitate de manager al Spitalului municipal Aiud, şi cu referire la emiterea Adeverinței nr. 109/02.05.2023, care a fost semnată de către numita Anamaria BARBU în calitate de manager al Spitalului municipal Aiud);
– uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 C. pen, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p.. (3 acte materiale, cu referire la faptul că numita Anamaria BARBU a utilizat Adeverința nr. 600/26.01.2023 emisă de Spitalul Municipal Aiud, pe care a folosit-o în vederea ocupării funcției de manager interimar la Spitalul municipal Aiud, cu referire la faptul că numita Anamaria BARBU a utilizat Adeverința nr. 109/02.05.2023 emisă de Spitalul Municipal Aiud, pe care a depus-o la Comisia de concurs constituită pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică Spitalului Municipal Aiud, împreună cu alte înscrisuri, fiind constituit dosarul de concurs candidat Anamaria BARBU înregistrat sub nr. 2836/02.05.2023 şi cu referire la faptul că numita Anamaria BARBU a utilizat Adeverinţa nr. 1/2011 emisă aparent de SC FLORIDA IMPEX SRL, pe care a depus-o la Comisia de concurs constituită pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică Spitalului Municipal Aiud, împreună cu alte înscrisuri, fiind constituit dosarul de concurs candidat Anamaria BARBU înregistrat sub nr. 2836/02.05.2023);
– totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.
Facem precizarea că emiterea rechizitoriului şi dispunerea trimiterii în judecată constituie o etapă a procesului penal care nu poate înfrânge prezumpția de nevinovăţie a inculpatului”, a transmis DNA Alba Iulia.
