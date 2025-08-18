VIDEO | AMENDĂ de 40.000 de lei pentru operatorul de salubritate RER Vest/Retim din partea Poliției Locale Cugir: „Au colectat deșeurile reciclabile din insulele ecologice și le-au depozitat într-un singur camion”
AMENDĂ de 40.000 de lei pentru operatorul de salubritate RER Vest/Retim din partea Poliției Locale Cugir
În data de 12 august 2025 Poliția Locală Cugir a constatat o abatere de la normele privind colectarea deșeurilor reciclabile și s-a întocmit un proces-verbal de constatare a contravenției.
În urma verificărilor s-a observat că anumiți operatori din cadrul RER Vest și SC Retim Ecologic Service au colectat deșeurile reciclabile din insulele ecologice și le-au depozitat într-un singur camion, încălcând regulile stabilite.
Pentru această faptă, s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 40.000 lei. Procesul-verbal a fost încheiat la sediul Poliției Locale Cugir, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, art. 19, alin. (2) și (3).
„Astfel de abateri de la regulile privind colectarea și gestionarea deșeurilor nu vor fi tolerate. Respectarea cadrului legal este o obligație pentru toți operatorii implicați, iar sancțiunile aplicate demonstrează că autoritățile locale veghează la buna funcționare a serviciilor publice.
Totodată, această situație ne reamintește cât de important este ca fiecare dintre noi – fie instituție, operator sau cetățean – să respecte regulile stabilite. Doar astfel putem contribui la un sistem eficient de colectare selectivă și la un mediu mai curat pentru comunitatea noastră.
Împreună putem construi un oraș mai curat, mai verde și mai sănătos!”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.
video: facebook Doru Culda
