VIDEO ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019, turul 1| Preşedintele PLUS Alba, Mihail David a votat pentru schimbare

Preşedintele PLUS Alba, Mihail David a votat pentru schimbare

Preşedintele Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS) a Filialei Judeţene Alba, Mihail Dvaid a votat astăzi la Şcoala Generală „Mihai Eminescu’’ din Alba Iulia.

,,Am votat astăzi pentru un viitor mai bun pentru noi toţi aici în România, am votat astăzi pentru copii noştri, am votat pentru ca noi să nu fim nevoiţi să plecăm din ţară, decât dacă ne dorim acest lucru. Sunt foarte sigur că dacă noi toţi românii ieşim la vot în număr cât mai mare, vom aduce schimbarea de care avem acum nevoie şi nu peste 10-20 de ani. Azi trebuie să mergeţi la vot şi vă aşteptăm în număr cât mai mare.

Vă rugăm veniţi la vot, România are nevoie”, a declarat Mihail David, preşedintele PLUS Alba, la ieşirea din urne.