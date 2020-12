VIDEO| Alegeri parlamentare 2020, în Alba: Călin Matieș a votat pentru ,,oameni și caractere, nu embleme de partid”

Candidatul PSD Alba pentru Parlamentul României în funcția de senator, Călin Matieș,s-a prezentat în această dimineață la vot, în jurul orei 8:30, pentru a-și alege favoriții în această cursă.

După exercitarea dreptului său democratic, acesta a declarat că a ,,Am votat pentru că sunt sigur că în Parlamentul României, este nevoie de oameni care au făcut ceva pentru semenii lor. Am votat astăzi oameni și caractere, nu embleme de partid. Și am votat pentru că cred că putem astăzi să pornim astăzi Revoluția Producătorului Român.

Vreau să le mulțumesc din suflet românilor care astăzi ați ieșit și vor ieși la vot. Tuturor românilor care au ieșit astăzi în straie populare, care astăzi votează românește. La mulți ani, Nicolae, la mulți ani Nicoleta, Doamne, ocrotește-i pe români!”