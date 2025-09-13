VIDEO | Cum a prins viață „Masa care Unește” – povestea Alexei Vîlcan, sufletul inițiativei prin care Alba Iulia face din nou istorie
Înaintea evenimentului „Masa care Unește”, care va avea loc în Cetatea Alba Carolina, Albaiulianca Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World și inițiatoarea proiectului, a susținut o conferință de presă în această dimineață, împărtășind povestea și viziunea care stau la baza inițiativei.
„Aveam florăria în garaj, la casa părinților, deschisă de acum 12 ani. Și am tot făcut evenimente, nunți și toate cele. În 2018 am început să întind masa în curtea casei din spate și am tot continuat cu oamenii dragi”, a spus Alexa Vîlcan.
Ea a povestit cum proiectul a evoluat, trecând de la mesele organizate în curtea casei la locuri inedite: „Am început să car masa în diverse locuri. Am ajuns cu masa te miri pe unde – de la masă dusă cu elicopter, masă pe lac înghețat, masă în cascadă, și așa mai departe. Și a fost foarte fain.”
Citește și: 13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia: Ghid complet cu informații utile despre acces și programul evenimentului
Fondatoarea a explicat semnificația mesei în viața oamenilor: „Când te naști, ești pus pe masa. Când ți se termină viața, tot pe masă ajungi. În fiecare zi stăm foarte mult timp la masă. Noi nu stăm la masă doar să mâncăm. La masă învățăm, povestim, negociem, ne mai și certăm. Se întâmplă multe lucruri la masă, și masa asta e omniprezentă în viețile noastre.”
„Când mi-am dat seama cât de importantă e masa, mi-a venit ideea să facem festivalul mesei. Sunt din Alba Iulia, mi-e foarte drag orașul ăsta, mi-s foarte dragi oamenii. Cetatea, și ca formă, și vizual, e locul perfect să faci masa asta. Aici am simțit că a început să se întâmple, și mă bucur tare-tare”, a mai spus Alexa Vîlcan.
,,Masa Care Unește”, în cifre
Dincolo de intrarea în Cartea Recordurilor, “Masa Care Unește” înseamnă și cel mai mare efort comunitar, în care peste 40 de companii de renume au pus mână de la mână și au donat de la mâncare, băuturi, până la bănci, farfurii, tacâmuri, flori, detergenți și șervețele. Peste 1.000 de voluntari, de toate vârstele au contribuit la asamblarea mesei, la organizarea evenimentului cu toate toate activitățile sale.
Pentru construirea mesei lungi de 2,7 kilometri, în jurul cetății Alba Carolina, s-au folosit aproape 1.500 de europaleți, 2.700 de panouri doka care au fost transportate cu 10 camioane. 5,4 kilometri de bănci și scaune vor fi așezate în jurul mesei.
