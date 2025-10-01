VIDEO | Clădiri din Alba Iulia, iluminate în roz de Ziua luptei împotriva cancerului la sân
VIDEO | Mai multe clădiri din Alba Iulia, iluminată în roz de Ziua luptei împotriva cancerului la sân!
În fiecare an, la data de 1 octombrie, este marcată Ziua luptei împotriva cancerului de sân, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare cu privire la cancerul de sân şi de a sublinia importanţa campaniilor de informare, a prevenţiei şi programelor de screening.
Cu această ocazie, mai multe clădiri din Alba Iulia au fost iluminate în roz, printre care Palatul Justiției, Monumentul Unirii și o parte din Șanțurile Cetății și latura de Vest.
Cancerul de sân este principala cauză de deces prin cancer la femei. În Europa, una din opt femei e afectată de cancer la sân, anual sunt diagnosticate cu cancer de sân 500.000 de femei, iar 130.000 de femei mor anual din cauza acestei maladii.
În România, această zi a fost marcată pentru prima dată în anul 2014, după ce, la 30 septembrie acelaşi an, Senatul şi-a asumat o Declaraţie, prin care ziua de 1 octombrie era recunoscută ca Zi naţională de luptă împotriva cancerului de sân, cancerul reprezentând „o problemă majoră de sănătate publică pe plan mondial”.
Un sfert din cancerele de sân pot fi prevenite prin:
- Evitarea fumatului și a expunerii pasive la fumul de țigară;
- Menținerea unei greutăți corporale adecvate vârstei;
- Limitarea consumului de alcool;
- Alăptarea pentru o perioadă cât mai îndelungată
- Alăptarea reduce riscul de cancer al mamei, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică.
