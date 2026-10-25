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Video | Tichetele de energie, sub semnul întrebării din 2027? Ministrul Muncii: „Suntem foarte întârziați”

Ioana Oprean

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Tichetele de energie, sub semnul întrebării din 2027? Ministrul Muncii: „Suntem foarte întârziați”

România întârzie adoptarea noii legislații privind protecția consumatorilor vulnerabili de energie, deși și-a asumat acest angajament în relația cu Banca Mondială. Ministrul Muncii, Florin Manole, a promis, sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Alba Iulia, accelerarea procedurilor în următoarea lună – o lună și jumătate, în condițiile în care actualul cadru legal pentru acordarea tichetelor de energie expiră la finalul lunii decembrie 2026.

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O nouă lege trebuie pregătită până la începutul anului 2027, astfel încât sprijinul destinat persoanelor cu venituri reduse și celorlalte categorii vulnerabile să poată continua în baza unor reglementări actualizate.

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„În acest moment, legea în vigoare acoperă perioada de până la sfârșitul lunii decembrie, dar noi trebuie să avem pentru luna ianuarie o nouă legislație referitoare la consumatorul vulnerabil”, a declarat Florin Manole la Alba Iulia.

Ministrul a recunoscut că România este în întârziere cu acest demers și a precizat că elaborarea noii legislații reprezintă nu doar o necesitate socială, ci și un angajament asumat față de Banca Mondială. La sfârșitul anului 2025, România a contractat un împrumut de 500 de milioane de euro, în condiții preferențiale, care includea și obligația de a adopta un nou cadru legislativ pentru protecția consumatorilor vulnerabili.

Florin Manole a mai afirmat că nu a preluat un proiect de modificare a legislației de la fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș fiind succedat în funcție de Dragoș Pîslaru, ceea ce înseamnă că demersurile trebuie accelerate pentru recuperarea întârzierilor.

„Suntem foarte întârziați, trebuie să recunoaștem asta”, a subliniat ministrul, care susține că autoritățile se vor mobiliza rapid pentru a respecta termenele asumate.

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