VIDEO | Aiudeanca Avram Andreea Daniela, vicecampioană la Campionatul Naţional pe clase de la Reșița: ,,Ea visează să își facă clubul ei de dans sportiv”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Aiudeanca Avram Andreea Daniela, vicecampioană la Campionatul Naţional pe clase de la Reșița: ,,Ea visează să își facă clubul ei de dans sportiv"

Aiudeanca Avram Andreea Daniela a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul Național pe clase, desfășurat la Reșița, în sala Polivalentă.

La doar 15 ani, Daniela a urcat pe a doua treaptă a podiumului, devenind vicecampioană națională la secțiunea latino, categoria tineret. La această categorie au participat 16 perechi, iar concursul s-a desfășurat pe parcursul mai multor etape eliminatorii, de la sferturi de finală până la marea finală. 

Ea a participat alături de partenerul său, Adrian Lazăr.

Părintele Danielei: ,,Ea visează să își facă clubul ei de dans sportiv”

Pasiunea pentru dans a început încă de la o vârstă fragedă, Daniela făcând primii pași pe ring la doar 6 ani. În prezent, ea se pregătește și concurează pentru clubul Top Dance Teiuș.

,,Vă dați seama că am fost foarte bucuros. Mai ales că astăzi de la ora 16:00 urmează să participe la gala Top Dance. Este un rezultat foarte bun. Și Daniela este foarte bucuroasă de această performanță. Îi place să danseze și vrea să facă în continuare. Ea visează să își facă clubul ei de dans sportiv și să devină pe viitor, după facultate, să devină antrenor de dans”, a declarat tatăl Danielei.

Totuși, părintele dansatoarei recunoaște că acest sport este solicitant din punct de vedere a bugetului. Fiecare participare la o categorie diferită necesită și o rochie diferită, iar prețul ajunge până la 1.000 de euro. 

Despre Campionatul național de dans sportiv pe clase 2025 Reșița

Au fost prezenți peste 500 de sportivi din întreaga țară, arbitri, antrenori și invitați speciali, într-un weekend dedicat eleganței, performanței și pasiunii pentru dans.

Un eveniment organizat cu sprijinul:

  • Federației Române de Dans Sportiv
  • Ministerului Sportului
  • Consiliului Județean Caraș-Severin
  • Primăriei Municipiului Reșița

,,Reșița devine, pentru două zile, capitala dansului sportiv românesc”, au transmis organizatorii.

