VIDEO | Acțiuni de deszăpezire pe DN 67C (Transalpina) și DN 75, în Alba: Iarna a revenit în forță la munte pe final de februarie 2026

Acțiuni de deszăpezire pe DN 67C (Transalpina) și DN 75, în Alba: Iarna a revenit în forță la munte pe final de februarie 2026

Iarna a revenit în forță la munte pe final de februarie 2026.

Drumarii au desfășurat, în consecință, pe parcursul zilei de marți, 24 februarie 2026, acțiuni de deszăpezire pe sectoarele de drumuri naționale din Alba acoperite de zăpadă nou așternută.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a făcut publice imagini de la intervențiile de pe DN 67C (Transalpina) și DN 75, în Alba.

„Se intervine în continuare cu utilaje cu lamă și material antiderapant pe toate sectoarele de drum din administrare afectate de ninsori.

Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”, a transmis DRDP Cluj, marți, 24 februarie 2026, la ora 15.20.

video: DRDP Cluj

