VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”

Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”

Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala din județul Alba, astăzi, 22 noiembrie, într-un eveniment organizat la un restaurant din Alba Iulia.

La acest eveniment au participat Președintele ACT, Claudiu Târziu, europarlamentar, Principele Șerban Dimitrie Sturdza, europarlamentar și vicepreședinte ACT, Deputatul Robert Alecu, secretar general al ACT.

Programul evenimentului a fost următorul:

10.00 – 11.00 – primirea invitațiilor

11,00 – 11,05 – intonarea İmnului Național de Tudor Limbean-” Micul Patriot”

11.00 – 13,00 – conferința de lansare a Comitetului de İnițiativă Judetean ACT ALBA

13.00 – 14.00 – prânz de lucru

Contact ACT Alba: 0765907680

Președintele ACT, Claudiu Târziu, europarlamentar a discutat despre perspectivele și dorințele Patidului Acțiunea Conservatoare:

,,Partidul Acțiunea Conservatoare este mai mult decât un partid, este o mișcare de renaștere națională. O mișcare care vizează reconstrucția României, din temelii, așa cum am spus și în cadrul conferinței, noi avem un proiect de țară care vrea să transforme statul acesta slăbit și primejduit din toate părțile, într-unul puternic și respectat de toată lumea. Un stat care să poată să aibă grijă de cetățenii lui, un stat în care sistemele de învățământ și de sănătate să meargă brici și astfel să asigurăm viitorul acestei națiuni.

Acțiunea Conservatoare este conservatoare în valori, deci nutrește aceleași valori pe care le știți din vechime, familie, națiune, credință și libertate, dar pe de altă parte are o viziune reformatoare care se bazează pe trei piloni și anume, din nou libertate, fără de care nu se poate face nimic, ordine, pentru că este un haos astăzi în România și prosperitate ca încununare a eforturile noastre făcute în libertate și într-o anumită ordine.

Avem un proiect de țară pentru România intitulat România Puternică 2050, nu pentru că doar în 2050 va fi România puternică, ci pentru că ea până în 2050 va fi tot mai puternică din zi în zi și va fi la apogeul ei atunci în 2050 în opțiunea noastră în privința modului în care vom reuși să reorganizăm viața statului, pornind de la administrația publică locală și ajungând până la sistemul constituțional. Avem propuneri pentru modificarea Constituției foarte consistente, dintre care probabil una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, vizează redarea puterii poporului în adevăr și anume poporul să se poată manifesta și să-și manifeste voința prin referendumuri obligatorii pentru toate temele importante ale statului român, pentru toate reformele și pentru tot ceea ce noi intenționăm să facem spre binele lui”, a declarat Claudiu Târziu.

