VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”
Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”
Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala din județul Alba, astăzi, 22 noiembrie, într-un eveniment organizat la un restaurant din Alba Iulia.
La acest eveniment au participat Președintele ACT, Claudiu Târziu, europarlamentar, Principele Șerban Dimitrie Sturdza, europarlamentar și vicepreședinte ACT, Deputatul Robert Alecu, secretar general al ACT.
Programul evenimentului a fost următorul:
- 10.00 – 11.00 – primirea invitațiilor
- 11,00 – 11,05 – intonarea İmnului Național de Tudor Limbean-” Micul Patriot”
- 11.00 – 13,00 – conferința de lansare a Comitetului de İnițiativă Judetean ACT ALBA
- 13.00 – 14.00 – prânz de lucru
Contact ACT Alba: 0765907680
Președintele ACT, Claudiu Târziu, europarlamentar a discutat despre perspectivele și dorințele Patidului Acțiunea Conservatoare:
,,Partidul Acțiunea Conservatoare este mai mult decât un partid, este o mișcare de renaștere națională. O mișcare care vizează reconstrucția României, din temelii, așa cum am spus și în cadrul conferinței, noi avem un proiect de țară care vrea să transforme statul acesta slăbit și primejduit din toate părțile, într-unul puternic și respectat de toată lumea. Un stat care să poată să aibă grijă de cetățenii lui, un stat în care sistemele de învățământ și de sănătate să meargă brici și astfel să asigurăm viitorul acestei națiuni.
Acțiunea Conservatoare este conservatoare în valori, deci nutrește aceleași valori pe care le știți din vechime, familie, națiune, credință și libertate, dar pe de altă parte are o viziune reformatoare care se bazează pe trei piloni și anume, din nou libertate, fără de care nu se poate face nimic, ordine, pentru că este un haos astăzi în România și prosperitate ca încununare a eforturile noastre făcute în libertate și într-o anumită ordine.
Avem un proiect de țară pentru România intitulat România Puternică 2050, nu pentru că doar în 2050 va fi România puternică, ci pentru că ea până în 2050 va fi tot mai puternică din zi în zi și va fi la apogeul ei atunci în 2050 în opțiunea noastră în privința modului în care vom reuși să reorganizăm viața statului, pornind de la administrația publică locală și ajungând până la sistemul constituțional. Avem propuneri pentru modificarea Constituției foarte consistente, dintre care probabil una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, vizează redarea puterii poporului în adevăr și anume poporul să se poată manifesta și să-și manifeste voința prin referendumuri obligatorii pentru toate temele importante ale statului român, pentru toate reformele și pentru tot ceea ce noi intenționăm să facem spre binele lui”, a declarat Claudiu Târziu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat astăzi, 20 noiembrie. Proiectul are o valoare de 27.035.729,33 lei. Poriectul ,,Reconversia funcțională a zonei Lacului Chereteu”are o valoare totală […]
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat La un an de la preluarea mandatului, administrațiile locale din Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac, conduse de primari social-democrați aflați la primul lor mandat, derulează o serie de proiecte de investiții […]
Vești bune pentru elevii Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni: Investiție de aproape 300.000 lei în echipamente și materiale didactice
Vești bune pentru elevii Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni: Investiție de aproape 300.000 lei în echipamente și materiale didactice Primăria din Câmpeni urmează să achiziționeze materiale și echipamente didactice pentru dotarea atelierului de practică pentru Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni. Licitația are valoarea de 298.165.65 de lei, finanțare făcută prin PNRR. Obiectul achiziției este achiziția de material […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de...
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea...
Știrea Zilei
VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății
Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: ,,A venit momentul mult așteptat, care adună competitori din toată țara” Sâmbătă,...
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de monitorizare
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de...
Curier Județean
VIDEO | ACCIDENT rutier în Ampoița, pe DN74: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat
VIDEO | ACCIDENT rutier în Gura Ampoiței: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat Un accident rutier...
22 – 23 noiembrie 2025 | COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM
COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM Meteorologii ANM...
Politică Administrație
VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”
Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională” Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a...
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Opinii Comentarii
22 noiembrie 1963: Asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy
22 noiembrie: Asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, unul dintre cei mai iubiţi preşedinţi americani Primul preşedinte catolic la Casa Albă...
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...