VIDEO | Acțiune de reîmpădurire în comuna Noșlac: Peste 500 de puieți de paltin și gorun, plantați de jandarmii din Aiud

Acțiune de reîmpădurire în comuna Noșlac: Peste 500 de puieți de paltin și gorun, plantați de jandarmii din Aiud

Luni, 30 martie, efective ale Detașamentului 3 Jandarmi Aiud din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, împreună cu membrii Ocolului Silvic Aiud, au desfășurat o acțiune de reîmpădurire în zona Valea Ciuciului, comuna Noșlac, în contextul evenimentelor dedicate Zilei Jandarmeriei Române.

Au fost plantați peste 500 de puieți din speciile paltin și gorun, contribuind astfel la refacerea fondului forestier și la protejarea mediului înconjurător.

Demersul evidențiază preocuparea constantă pentru conservarea naturii și susținerea unui echilibru ecologic sănătos, cu efecte benefice pe termen lung asupra comunității și calității vieții.

Astfel de inițiative subliniază importanța implicării fiecăruia în protejarea mediului. Un comportament responsabil față de natură contribuie direct la menținerea unui cadru curat și sănătos pentru noi toți.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI