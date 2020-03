VIDEO| ACCIDENT rutier în comuna Florești: S-au ciocnit mașinile din convoiul escortat de Politie al cetățenilor veniți din Italia. La ieșirea din București, zeci de mașini cu români din Diaspora sunt blocate

ACCIDENT rutier în comuna Florești: S-au ciocnit mașinile din convoiul escortat de Politie al cetățenilor veniți din Italia. La ieșirea din București, zeci de mașini cu români din Diaspora sunt blocate

Un accident rutier, soldat cu pagube materiale, a avut loc miercuri seara pe raza comunei Florești, în zona unității militare.

Din primele informații, este vorba despre o coliziune față-spate a unor mașini din convoiul de autoturisme venite din Italia, escortat de Politie. Incidentul s-a soldat cu pagube materiale.

Clujul este centru regional de triere a românilor care vin din Italia și intră în țară prin frontierele vestice. Mașinile sunt escortate de poliție până la Clinica de Medicina a Muncii, de pe strada Pasteur, iar acolo oamenii sunt investigați sumar, li se iau datele și sunt escortați de poliție până la granița de județ, de unde sunt preluați de echipaje, până la domiciliu, unde trebuie sa stea in carantina.

A fost scandal și la ieșirea din București, unde zeci de români din diaspora au fost opriți, în mașinile personale și în microbuze, de poliție și de jandarmi! Printre aceștia se află și foarte mulți copii, dar și un cortegiu funerar, cu un român adus mort, din Roma.

”Nu ne spune nimeni nimic, stăm și așteptăm. Eu am un mort de la Roma, am plecat dinainte de instituirea carantinei, am certificat că nu a murit din cauza coronavirusului.”, a spus, la România TV, șoferul cortegiului funerar.

Mai multe mașini de poliție și de jandarmi sunt în zona ieșirii din București spre autostrada spre Pitești. Românii veniți din Italia au fost escortați și, cel mai probabil, vor fi duși în carantină, în județele de unde provin.

”Au fost aduși escortați, ca să nu afecteze anumite zone publice, cum ar fi orașe, benzinării, magazine. Vor fi îndrumați spre centrele de carantină sau spre auto-izolare, în funcție de ce decide DSP. Sunt cetățeni din Prahova și din Constanța, iar acum se împart în două, spre județele lor. Este aglomerație în oraș, este trafic mare, este o oră sensibilă, probabil se așteaptă liniștirea traficului, oamenii ies de la serviciu, iar apoi convoiul se va pune în mișcare.”, a anunțat, la România TV, Marcel Vela.