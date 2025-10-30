Rămâi conectat

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia în sensul giratoriu de pe Calea Moților. Două autoturisme, implicate

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia în sensul giratoriu de pe Calea Moților. O singură mașină, implicată 

Un accident rutier a avut loc astăzi, 30 octombrie, în jurul orei 14:30, în sensul giratoriu de pe Calea Moților din Alba Iulia. 

Din primele informații, două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier care s-a soldat doar cu pagube materiale, astfel, șoferii nu au fost răniți. Din videoclipul surprins se poate observa cum, autoturismul marca Dacia, a fost avariat în partea din față a mașinii. 

,,Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Incidentul a fost soluționat pe cale amiabilă”, a transmis IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

Din fericire, accidentul rutier nu a blocat sau îngreunat traficul de pe Calea Moților.

