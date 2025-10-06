Rămâi conectat

VIDEO | Accident MORTAL pe DN1 – E60: O femeie de 73 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o AMBULANȚĂ și un autoturism

acum 2 ore

Un accident mortal a avut loc în jurul orei 19.55, pe DN1 – E60, la ieșire din orașul Huedin. În eveniment au fost implicate 2 autoturisme, dintre care un echipaj de ambulanță. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulație.

Pompierii cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un grav accident rutier petrecut pe DN1 E60, între Huedin și Șaula. În impact au fost implicate un autoturism și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Forțele de intervenție au descarcerat din ambulanță un bărbat, care este conștient și cooperant. Pe de altă parte, o femeie aflată tot în ambulanță este în stop cardio-respirator și se aplică manevre de resuscitare, iar alte cinci persoane sunt evaluate medical.

La misiune iau parte o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj SAJ.

Potrivit IPJ Cluj, din primele verificări a rezultat că un bărbat de 40 de ani, din comuna Poieni, care conducea un autoturism în care se aflau 4 persoane, 3 adulți și un minor, pe direcția orașului Huedin, ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă la dreapta, în condiții ce urmează a fi stabilite, intrând în coliziune cu o ambulanță aflată în regim prioritar.

În ambulanță se aflau doi membri ai echipajului și un pacient.

Toate persoanele implicate au necesitat îngrijiri medicale, însă, din păcate, pacienta transportată, o femeie de 73 de ani, a fost declarată decedată la fața locului.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul.

