VIDEO | Accident MORTAL pe DN 66: Un bărbat a DECEDAT și altul este în stare GRAVĂ după impactul frontal dintre două mașini

Un accident MORTAL a avut loc duminică după-masa pe DN 66. Un bărbat a DECEDAT și altul este în stare GRAVĂ după impactul frontal dintre două mașini.

Un bărbat a murit și un altul a fost grav rănit în urma unui accident rutier care s-a produs astăzi, la orele amiezii, pe DN 66, între localitățile Strei si Ruși.

În accident au fost implicate 2 autoturisme, în fiecare dintre acestea aflându-se doar conducătorul auto.

Sosiți de urgență la locul producerii evenimentului rutier, pompierii Detașamentului Hunedoara au constatat că impactul dintre cele 2 autoturisme a fost frontal și deosebit de violent.

Pentru unul dintre șoferi nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decedat la fața locului.

Cel de-al doilea conducător auto a suferit răni grave și a fost transportat cu ambulanța SAJ la spitalul din Hunedoara.

Pe timpul efectuării intervenției și a cercetărilor, circulația a fost oprită pe ambele sensuri.

Urmează ca instituțiile abilitate sa stabilească exact care au fost cauzele producerii accidentului de circulație.

