VIDEO | Accident MORTAL pe DN 66: Un bărbat a DECEDAT și altul este în stare GRAVĂ după impactul frontal dintre două mașini
Accident MORTAL pe DN 66: Un bărbat a DECEDAT și altul este în stare GRAVĂ după impactul frontal dintre două mașini
Un accident MORTAL a avut loc duminică după-masa pe DN 66. Un bărbat a DECEDAT și altul este în stare GRAVĂ după impactul frontal dintre două mașini.
Un bărbat a murit și un altul a fost grav rănit în urma unui accident rutier care s-a produs astăzi, la orele amiezii, pe DN 66, între localitățile Strei si Ruși.
În accident au fost implicate 2 autoturisme, în fiecare dintre acestea aflându-se doar conducătorul auto.
Sosiți de urgență la locul producerii evenimentului rutier, pompierii Detașamentului Hunedoara au constatat că impactul dintre cele 2 autoturisme a fost frontal și deosebit de violent.
Pentru unul dintre șoferi nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decedat la fața locului.
Cel de-al doilea conducător auto a suferit răni grave și a fost transportat cu ambulanța SAJ la spitalul din Hunedoara.
Pe timpul efectuării intervenției și a cercetărilor, circulația a fost oprită pe ambele sensuri.
Urmează ca instituțiile abilitate sa stabilească exact care au fost cauzele producerii accidentului de circulație.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
LIVE VIDEO | PROTEST pentru o Justiție Independentă la Alba Iulia: Oamenii cer reforma în justiție, în fața Curții de Apel
PROTEST pentru o Justiție Independentă la Alba Iulia: Oamenii cer reforma în justiție, în fața Curții de Apel O mână de oameni s-au adunat duminică, 21 decembrie 2025, în fața Curții de Apel Alba Iulia pentru a susține reforma în justiția românească. Duminică, 21 decembrie 2025, între orele 17:00 și 20:00, oamenii vor protesta pașnic […]
Bradul de Crăciun: Povești, tradiții și legende. Primul brad de Crăciun împodobit de români
Bradul de Crăciun: Povești, tradiții și legende. Primul brad de Crăciun împodobit de români Una dintre cele mai frumoase tradiții de Crăciun este cea a familiei reunite în jurul bradului împodobit. Obiceiul bradului așa cum îl știm astăzi este originar din Germania Renașterii, spațiu de unde provin multe dintre obiceiurile actuale de Crăciun. Primul brad […]
LIVE VIDEO | Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și depuneri de coroane. Moment special la Sala Unirii
Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și depuneri de coroane. Moment special la Sala Unirii Duminică, 21 decembrie 2025, la Alba Iulia, începând cu ora 12.00, are loc un ceremonial dedicat Zilei Victimelor Comunismului în Romania și Zilei Victoriei Revoluției Române și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Nicușor Dan propune referendum intern în cadrul CSM, cu o singură întrebare: „Acționează în interes public sau în interesul unui grup?”
Nicușor Dan propune referendum intern în cadrul CSM, cu o singură întrebare: „Acționează în interes public sau în interesul unui...
Romsilva și-a făcut magazin online pentru lemne de foc. Cât costă un metru cub în funcție de tipul de lemn, formă și zona de livrare
Romsilva și-a făcut magazin online pentru lemne de foc. Cât costă un metru cub în funcție de tipul de lemn,...
Știrea Zilei
LIVE VIDEO | PROTEST pentru o Justiție Independentă la Alba Iulia: Oamenii cer reforma în justiție, în fața Curții de Apel
PROTEST pentru o Justiție Independentă la Alba Iulia: Oamenii cer reforma în justiție, în fața Curții de Apel O mână...
VIDEO | Accident MORTAL pe DN 66: Un bărbat a DECEDAT și altul este în stare GRAVĂ după impactul frontal dintre două mașini
Accident MORTAL pe DN 66: Un bărbat a DECEDAT și altul este în stare GRAVĂ după impactul frontal dintre două...
Curier Județean
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l...
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...