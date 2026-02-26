Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat la intersecția străzilor Mărășești cu Popa Laurean

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

De

ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat la intersecția străzilor Mărășești cu Popa Laurean

Un accident rutier a avut loc joi seara, în jurul orei 20.15, în Alba Iulia, la intersecția străzilor Mărășești cu Popa Laurean.

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, un Ford Fiesta cu VW Touran. Potrivit martorilor, evenimentul rutier s-a produs pe fondul neacordării de prioritate, respectiv conducătorul Fordului nu ar fi acordat prioritate și a intrat în autoturismul marca VW Touran.

Din primele date, în urma accidentului ar fi rezultat doar daune materiale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Asociere între municipiul Alba Iulia și comuna Sântimbru pentru digitalizarea serviciilor publice: Bugetul proiectului, actualizat

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

26 februarie 2026

De

Asociere între municipiul Alba Iulia și comuna Sântimbru pentru digitalizarea serviciilor publice: Bugetul proiectului, actualizat Aleșii locali din Alba Iulia, întruniți joi, 26 februarie 2026, într-o ședință extraordinară, au adoptat o hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr 378/2024 privind aprobarea depunerii proiectului „SmartConnect Municipiul Alba Iulia și Comuna Sântimbru, județul Alba”, a cheltuielilor legate […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună”. Aiudeanul Levente Polgar, despre indemnizația de handicap infimă pe care o primește din partea statului român

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

26 februarie 2026

De

,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună”. Aiudeanul Levente Polgar, despre indemnizația de handicap infimă pe care o primește din partea statului român Într-o postare publică pe Facebook, Levente Polgar a arătat din nou, marți, 24 februarie 2026, fluturaşul cu indemnizația de handicap pe care o primește […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: În ce stadiu este proiectul

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

26 februarie 2026

De

Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, miercuri, 25 februarie 2026, că a fost depusă de către Consiliul Județean Alba o solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Consolidare terasamente și asigurarea […]

Citește mai mult