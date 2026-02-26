VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat la intersecția străzilor Mărășești cu Popa Laurean

ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat la intersecția străzilor Mărășești cu Popa Laurean

Un accident rutier a avut loc joi seara, în jurul orei 20.15, în Alba Iulia, la intersecția străzilor Mărășești cu Popa Laurean.

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, un Ford Fiesta cu VW Touran. Potrivit martorilor, evenimentul rutier s-a produs pe fondul neacordării de prioritate, respectiv conducătorul Fordului nu ar fi acordat prioritate și a intrat în autoturismul marca VW Touran.

Din primele date, în urma accidentului ar fi rezultat doar daune materiale.

