Tragedie la Alba Iulia: O asistentă medicală de la Spitalul Judeţean de Urgenţă a fost găsită fără viață

O femeie a fost găsită fără suflare într-o locuință, sâmbătă, 17 octombrie 2026. Potrivit unor surse ale ziarulunirea.ro, este vorba de o asistentă care lucra la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Potrivit acelorași informații, femeia este de origine din comuna Săliștea, județul Alba și avea 34 de ani. Decesul ar fi survenit în urma unui șoc anafilactic. Cauza exactă urmează să fie stabilită în urma investigațiilor medico-legale.

Pe trupul acesteia nu au fost identificate urme de violență și a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, a explicat Poliția Alba.

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