Foto | Lucrările pe A1 Margina – Holdea au ajuns la 80%: Se lucrează la tuneluri și la asfaltarea mai multor sectoare
Lucrările pe A1 Margina – Holdea au ajuns la 80%: Se lucrează la tuneluri și la asfaltarea mai multor sectoare
Lucrările pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea continuă în ritm susținut, atât la cele două tuneluri, cât și pe sectoarele rutiere, anunță DRDP Timișoara.
,,Pe șantierul A1 Margina – Holdea se lucrează în continuare în regim permanent la structura de rezistență a ambelor galerii ale tunelului 2, de altfel și cel mai lung dintre cele două tuneluri de pe sector. Odată cu finalizarea excavațiilor, șantierul este în următoarele etape, adică realizarea radierului, montarea hidroizolației și executarea cămășuielii finale.
Între cele două galerii ale tunelului mare în lungime de 1.825 m, respectiv 1.985 m, au fost realizate 4 galerii de acces pentru pietoni și a început realizarea galeriei auto.
Distanța dintre aceste galerii pentru comunicare între cele două tuneluri este de cca. 350 m. Pasajele pietonale vor permite evacuarea rapidă a oamenilor dintr-o galerie afectată (incendiu, fum, accident) în cealaltă galerie și oferă acces rapid echipelor de salvare. Pasajul auto va facilita accesul vehiculelor de intervenție (pompieri, ambulanțe) direct în galeria unde s-a produs incidentul și mutarea rapidă a utilajelor de întreținere.
Lucrările rutiere avansează odată cu turnarea straturilor de asfalt, pe mai multe sectoare fiind așternut deja al doilea strat.
Stadiul fizic al întregului proiect a ajuns la aproximativ 80%.”, se arată într-un mesaj publicat de DRDP Timișoara.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Video | Omul de afaceri Călin Donca la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: ,,O mulțime de lume care este nerăbdătoare să vadă produsele noastre”
Omul de afaceri Călin Donca la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: ,,O mulțime de lume care este nerăbdătoare să vadă produsele noastre” Cea de-a zecea locație a magazinului „DOR de gusturile românești” a fost deschisă la Alba Iulia, sâmbătă, 17 octombrie 2026. Omul de afaceri Călin Donca, care deține brand-ul, a fost prezent la […]
Controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din Alba: Amenzi de 50.000 lei aplicat de inspectorii ISU. Ce nereguli au găsit
Controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din Alba: Amenzi de 50.000 lei aplicat de inspectorii ISU. Ce nereguli au găsit Inspectorii ISU Alba au desfășurat, în perioada 16–17 octombrie 2026, controale inopinate la restaurante, cluburi, baruri și amenajări temporare în aer liber din județ. În urma verificărilor au fost constatate șase nereguli și aplicate […]
Amenzi de aproape 6.500 de lei la Alba Iulia aplicate de polițiști: 60 de persoane și peste 45 de autovehicule, verificate
Amenzi de aproape 6.500 de lei la Sebeș aplicate de polițiști: 60 de persoane și peste 45 de autovehicule, verificate La data de 16 octombrie 2026, în intervalul orar 21.00 – 00.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a desfășurat o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce este indemnizația pentru tineri: Cine poate primi 3.170 de lei lunar de la stat în 2026 și ce condiții trebuie să îndeplinească
Ce este indemnizația pentru tineri: Cine poate primi 3.170 de lei lunar de la stat în 2026 și ce condiții...
La muncă și după ieșirea la pensie: Câți români sunt dispuși în 2026 să facă asta
La muncă și după ieșirea la pensie: Câți români sunt dispuși în 2026 să facă asta 42% dintre angajații români...
Știrea Zilei
Video | Aglomerație la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: Zeci de oameni au stat la coadă în fața magazinului deținut de omul de afaceri Călin Donca
Aglomerație la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: Zeci de oameni au stat la coadă în fața magazinului deținut de...
Foto | Tânără de 17 ani din Ciugud, prinsă în Arad în urma unei acțiuni a polițiștilor din trei județe: A fugit când a văzut oamenii legii. Era urmărită pentru furt și tâlhărie
Tânără de 17 ani din Ciugud, prinsă în Arad în urma unei acțiuni a polițiștilor din trei județe: A fugit...
Curier Județean
Foto | Lucrările pe A1 Margina – Holdea au ajuns la 80%: Se lucrează la tuneluri și la asfaltarea mai multor sectoare
Lucrările pe A1 Margina – Holdea au ajuns la 80%: Se lucrează la tuneluri și la asfaltarea mai multor sectoare...
Video | Omul de afaceri Călin Donca la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: ,,O mulțime de lume care este nerăbdătoare să vadă produsele noastre”
Omul de afaceri Călin Donca la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: ,,O mulțime de lume care este nerăbdătoare să...
Politică Administrație
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port o mască”. Motivele invocate
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port...
Foto | Parcul Arini din Sebeș: Lucrările avansează / „O zonă emblematică va fi transformată”
Parcul Arini din Sebeș: Lucrările avansează / „O zonă emblematică va fi transformată” Lucrările din Parcul Arini avansează. Aleile pietonale,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...