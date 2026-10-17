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Foto | Lucrările pe A1 Margina – Holdea au ajuns la 80%: Se lucrează la tuneluri și la asfaltarea mai multor sectoare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 minute

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Lucrările pe A1 Margina – Holdea au ajuns la 80%: Se lucrează la tuneluri și la asfaltarea mai multor sectoare

Lucrările pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea continuă în ritm susținut, atât la cele două tuneluri, cât și pe sectoarele rutiere, anunță DRDP Timișoara.

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,,Pe șantierul A1 Margina – Holdea se lucrează în continuare în regim permanent la structura de rezistență a ambelor galerii ale tunelului 2, de altfel și cel mai lung dintre cele două tuneluri de pe sector. Odată cu finalizarea excavațiilor, șantierul este în următoarele etape, adică realizarea radierului, montarea hidroizolației și executarea cămășuielii finale.

Între cele două galerii ale tunelului mare în lungime de 1.825 m, respectiv 1.985 m, au fost realizate 4 galerii de acces pentru pietoni și a început realizarea galeriei auto.

Distanța dintre aceste galerii pentru comunicare între cele două tuneluri este de cca. 350 m. Pasajele pietonale vor permite evacuarea rapidă a oamenilor dintr-o galerie afectată (incendiu, fum, accident) în cealaltă galerie și oferă acces rapid echipelor de salvare. Pasajul auto va facilita accesul vehiculelor de intervenție (pompieri, ambulanțe) direct în galeria unde s-a produs incidentul și mutarea rapidă a utilajelor de întreținere.

Lucrările rutiere avansează odată cu turnarea straturilor de asfalt, pe mai multe sectoare fiind așternut deja al doilea strat.

Stadiul fizic al întregului proiect a ajuns la aproximativ 80%.”, se arată într-un mesaj publicat de DRDP Timișoara.

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