Conducta de apă potabilă a unui oraș din Alba, în funcțiune din 1974, ar urma să fie înlocuită pe aproape 7 kilometri

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că APA CTTA SA Alba a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru reabilitarea conductei de aducțiune a apei tratate pentru orașul Cugir. Investiția face parte din proiectul „Reabilitare conducte de transport apă brută și apă tratată în sistemele zonale de alimentare cu apă Alba, Apuseni și Cugir”. Lucrările sunt propuse pe străzile Râul Mare, 21 Decembrie 1989, Ion Creangă, Ciocârliei și Nicolae Copernic, pe drumul județean DJ 704 și pe drumul de acces către rezervoare.

De ce se schimbă conducta

Conducta actuală transportă apa de la stația de tratare Râul Mare Cugir către rezervoarele orașului. A fost pusă în funcțiune în 1974 și este realizată din tuburi de beton precompresat, oțel și polietilenă. Memoriul de prezentare descrie un grad avansat de uzură și coroziune, care duce la avarii frecvente, întreruperi în alimentare, pierderi de apă și variații de debit și presiune. Documentul menționează și riscul afectării calității apei din cauza neetanșeităților.

Un alt neajuns este că o parte din traseu trece prin proprietăți private. Acolo, intervențiile rapide sunt greu de făcut, iar accesul poate necesita proceduri juridice îndelungate. Noul traseu va fi amplasat pe domeniul public. Memoriul indică o singură intersecție punctuală cu un teren privat, lângă ieșirea din stația de tratare.

Ce prevede proiectul

Vechea conductă va fi înlocuită cu una nouă din fontă ductilă, cu diametre între 300 și 600 mm și o lungime de circa 7 kilometri (6.940 m, conform analizei de alternative). Proiectul prevede o durată de viață de cel puțin 50 de ani, un debit maxim de 55,15 l/s și o presiune de lucru de 6–10 bar. Traseul va avea 11 cămine pentru vane, golire și aerisire, plus echipamente de măsurare și transmitere de date pentru monitorizarea rețelei.

Conducta va fi montată în șanț deschis. Traversările drumului județean, ale râului Mare Cugir și ale Văii Gușerii se vor face prin foraj orizontal dirijat, la cel puțin 6 metri adâncime, pe 25, 50 și respectiv 21 de metri. Terenul ocupat temporar și etapizat de lucrări este de circa 1,6 hectare, iar după execuție sistemul rutier și terenurile folosite provizoriu vor fi aduse la starea inițială.

Efecte estimate după finalizare

Pierderile reale de apă ar urma să scadă de la circa 239.500 la circa 6.100 metri cubi pe an, iar intervențiile de la 195 la 5 pe an. Costurile de operare ar scădea de la aproximativ 195.000 la 38.600 de euro anual, iar emisiile de gaze cu efect de seră ar fi mai mici cu circa 136 de tone echivalent CO₂ pe an. Toate aceste valori sunt estimări din memoriu.

Valoare și calendar

Investiția pentru conducta Cugir este de 17.587.266,42 lei fără TVA, din totalul de 49.104.453,01 lei fără TVA al proiectului regional. Durata estimată este de 48 de luni, incluzând proiectarea și execuția. Memoriul, elaborat în septembrie 2026 de Egis România, se află în faza de studiu de fezabilitate, iar executarea lucrărilor depinde de obținerea acordului de mediu și a autorizației de construire.

foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)

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