Cum va fi structurat anul școlar 2026-2027: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari revin la cursuri în România pe 7 septembrie 2026
Cum va fi structurat anul școlar 2026-2027: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari revin la cursuri în România pe 7 septembrie 2026
Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari încep luni, 7 septembrie 2026, noul an școlar, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027.
Pentru elevii claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă, cursurile se vor desfășura pe parcursul a 34 de săptămâni, până la 4 iunie 2027. În cazul clasei a VIII-a, anul școlar va avea 35 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 11 iunie 2027.
Când sunt programate cursurile și vacanțele?
Primul interval de cursuri este programat în perioada 7 septembrie – 23 octombrie 2026, urmat de vacanța de toamnă, între 24 octombrie și 1 noiembrie.
Al doilea interval de cursuri se va desfășura între 2 noiembrie și 22 decembrie 2026, după care elevii vor intra în vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027.
După revenirea la cursuri, începând din 11 ianuarie 2027, elevii vor avea cursuri până pe 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București. Stabilirea perioadei se face în urma consultării elevilor, părinților și cadrelor didactice.
Urmează vacanța mobilă, de o săptămână, programată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de județ. Cursurile vor fi reluate apoi până pe 23 aprilie 2027.
Vacanța de primăvară va avea loc între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar ultimul interval de cursuri se va desfășura între 5 mai și 18 iunie 2027.
Vacanța de vară începe pe 19 iunie 2027 și se încheie pe 5 septembrie 2027.
Ce zile sunt libere în timpul anului școlar?
În data de 5 octombrie – Ziua internațională a educației, precum și în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală prevăzute de legislație și de contractul colectiv de muncă aplicabil, nu se organizează cursuri.
Când se desfășoară „Școala altfel” și „Săptămâna verde”?
Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.
Fiecare program se va desfășura pe durata a câte cinci zile consecutive lucrătoare, în perioade stabilite de fiecare unitate de învățământ. Cele două programe trebuie planificate în intervale de cursuri diferite.
În cazul elevilor din învățământul liceal tehnologic și din învățământul profesional, în aceste perioade vor fi organizate și activități de instruire practică, adaptate obiectivelor programelor.
Pentru elevii din învățământul postliceal, perioadele dedicate celor două programe vor include activități de instruire practică.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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