VIDEO | A început oficial anul Nadia Comăneci în România: „Primul 10 nu a fost doar al meu, ci şi al unei ţări care m-a format”

A început oficial anul Nadia Comăneci în România: „Primul 10 nu a fost doar al meu, ci şi al unei ţări care m-a format"

Fosta mare sportivă Nadia Comăneci a afirmat într-un mesaj, transmis cu ocazia lansării „Anului Nadia” la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, că prima notă de 10 din istoria gimnasticii, pe care a obţinut-o la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976, nu a fost doar un rezultat al său, ci al unei întregi ţări care a format-o.

„Primul 10 nu a fost doar rezultatul meu, ci rezultatul unei şcoli, al unei echipe, al unor oameni care au văzut în mine, a unor antrenori dedicaţi, a unor colegi cu spirit de echipă şi al unei ţări care m-a format. Le mulţumesc tuturor celor care duc mai departe aceste valori şi sper ca Anul Nadia 2026 să fie un an al inspiraţiei, al respectului şi al continuităţii”, a spus Nadia Comăneci într-un mesaj video transmis în cadrul conferinţei de lansare a programului „Anul Nadia”.

Ea a precizat că perfecţiunea se construieşte prin muncă, disciplină, sacrificiu şi credinţă.

„50 de ani de la primul 10. Este o sărbătoare pentru toată lumea. Nu este doar sărbătoarea mea, ci a copiilor şi a viitorului. Este o onoare pentru mine ca anul 2026 să înceapă pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale. Cred cu tărie că sportul face parte din cultura unui popor, la fel ca literatura, muzica sau arta. Perfecţiunea nu apare din întâmplare, se construieşte prin muncă, disciplină, sacrificiu şi credinţă”, a mai spus fosta mare sportivă.

La 10 iulie 2025, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea anului 2026 ca „Anul Nadia Comăneci”, pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la legendarele performanţe ale gimnastei române la cea de-a XXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară, desfăşurate în 1976, la Montreal, prima notă de 10 obţinută în gimnastica mondială. În cadrul acestui proiect vor fi organizate mai multe evenimente pe perioada anului 2026, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român fiind coordonatorul acestora.

„Cu prilejul marcării Anului ‘Nadia Comăneci’, legendă a sportului naţional şi mondial, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile sportive din ţară, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot organiza acţiuni şi evenimente cu caracter sportiv, educativ şi artistic”, prevede actul normativ.

Totodată, Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic şi/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaţionale sau programele de promovare organizate în limita bugetelor aprobate.

Cea de-a XXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară a rămas în istorie, pe bună dreptate, sub numele „Olimpiada Nadiei Comăneci”, fiind asociată cu perfecţiunea atinsă în gimnastica artistică de Nadia Comăneci. În premieră absolută, românca a primit nota 10 la paralele, notă care nu a putut fi afişată de tabela electronică. Aparatura electronică dedicată gimnasticii nu a avut programată şi nota 10, nimeni nu a crezut că se poate atinge o asemenea cotă.

La vârsta de 14 ani, Nadia Comăneci a devenit o stea a Jocurilor Olimpice. Nu numai că a fost prima gimnastă care a obţinut nota perfectă de 10 la Olimpiadă, dar a reuşit această performanţă de nu mai puţin şapte ori într-un singur concurs de amploarea Jocurilor Olimpice, un record istoric. A câştigat trei medalii de aur, la individual compus, la bârnă şi la paralele inegale, o medalie de argint cu echipa şi una de bronz, la sol.

