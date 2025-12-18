VIDEO | A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o stradă întreagă din sat
A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o stradă întreagă din sat
În satul Tărtăria din comuna Săliștea magia Crăciunului a început să cuprindă treptat așezarea unde, în urmă cu ceva ani, au fost descoperite tăblițele cu cea mai veche scriere din lume.
Anul acesta, oamenii continuă un obicei început în urmă cu 4 ani de sărbători și și-au împodobit strada cu mii de luminițe și decorațiuni de Crăciun.
Înainte cu o săptămână de Crăciun, strada Doba din Tărtăria pare desprinsă dintr-o poveste de iarnă, iar inițiativa localnicilor s-a dovedit a fi o încântare pentru oamenii din comunitate, trecători și oaspeți.
În ceea ce privește costurile bucuriei de Crăciun și Anul Nou, fiecare familie a contribuit cu o sumă de bani. Este al treilea an când comunitatea de pe strada Doba din Tărtăria se unește în spiritul sărbătorilor de iarnă încercând să aducă culoare și nu în ultimul rând spiritul specific perioadei din an.
Pentru ca totul să arate perfect, n-a fost deloc o muncă ușoară. Operațiunile de împodobire au durat aproximativ o săptămână, timp în care oamenii au muncit pe îndelete pentru a reuși să transforme strada.
Operațiunile de împodobire au debutat la jumătatea lunii noiembrie și au fost finalizate în pragul Crăciunului.
Rezultatul este pe măsura muncii depuse, iar strada Doba din Tărtăria, comuna Săliștea, se poate lăuda cu faptul că poate rivaliza chiar și cu orașele mari din județul Alba, ori chiar din întreaga țară, totul datorându-se muncii în și pentru comunitate.
