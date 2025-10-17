VIDEO | A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri de jazz la Palatul Principilor

A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri de jazz la Palatul Principilor

Astăzi, 17 octombrie, la Alba Iulia, au fost deschise primele sticle de vin, odată cu ediția inaugurală a Festivalului din Țara Vinului, organizat în curtea Palatului Principilor Transilvaniei.

Începând cu ora 17:00, organizatorii au pregătit wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale, acompaniate cu ritmuri de jazz, bossa nova și prelucrări din muzica românească. Activitatea pentru prima zi a Festivalului din Țara Vinului continuă până la ora 20:00.

,,Un festival al micilor producători de vin din județul Alba. Avem aici cele mai bune crame, care la ora actuală ne pun pe masă cele mai bune vinuri din județul Alba la capitolul mici producători. Pe lângă aceștia mai avem și producători de brânzeturi și mezeluri, chiar și un mic producător de dulcețuri și alte compoturi.

Ne bucurăm că în acest an am reușit pentru prima dată să facem acest festival, este un început. Suntem doar 10 expozanți pentru moment, dar noi sper să creștem de la an la an și să facem din acest festival un nume cel puțin regional. Ne găsiți în curtea interioară a Palatului Principiului din Alba Iulia”, a transmis unul dintre organizatori pentru Ziarul Unirea.

Festivalul din Țara Vinului continuă pentru încă două zile la Palatului Principilor Transilvaniei:

SÂMBĂTĂ, 18.10.2025

10:00 – Degustări de vin,

Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale

Concursuri de degustare (la fiecare oră)

Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească

(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

12:00 – Ceremonia schimbului de gardă – Garda Cetății Alba Carolina (itinerant – Curtea Palatului Principilor Transilvaniei – Poarta a III-a – Poarta a IV-a – curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

12:45 – Ceremonia de predare a tunului de câmp între Garda Eugeniu de Savoia Timișoara și Garda Cetății Alba Carolina (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)13:00 – Vinul și vinificatorul local – wine pairing: Țara Vinului & Industria Ospitalității Alba Iulia (Sala Transilvania, Palatul Principilor Transilvaniei)

15:00 – Porc la proțap

(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

18:00 – Recital Laura Orian – Vino & Jazz

(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

DUMINICĂ, 19.10.2025

10:00 – 17:00 Degustări de vin

Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale,

Pastramă de oaie la grătar

Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

