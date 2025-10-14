Vinul, carte de vizită lichidă a Albei. Festivalul Din Țara Vinului reunește producătorii locali la Palatul Principilor

„Lovin’ wine!” este mai mult decât conceptul, este declarația de apartenență care aduce împreună publicul și adevărați maeștri ai fabricării vinului, între 17 și 19 octombrie, în curtea și cramele Palatului Principilor Transilvaniei.

Iubirea declarată pentru licoarea zeilor, pe de o parte și măiestria transmisă peste generații în transformarea boabelor de struguri în cel mai bun vin, de cealaltă parte sunt liantul care, timp de un weekend ne va conecta pe toți, la Festival din Țara Vinului, prima ediție.

Alba este o zonă privilegiată și cu o istorie fantastică în domeniul vinului, al viței de vie, al artei de a face vinuri de top. Așa că ideea unui Festival din Țara Vinului a venit organic, la fel ca vinurile produse pe dealurile din Alba.

„Ne-am propus să conectăm producătorii cu clienții, indiferent că sunt „end user-i” sau reprezentanți ai industriei HoReCa locale. Aceștia din urmă cred că ar putea avea un rol definitoriu în promovarea și vânzarea unor vinuri locale cu adevărat bune, către clienții lor direcți, către turiștii români și străini, tot mai mulți, care ajung în fiecare an la Alba Iulia. Pentru că și ei sunt exact ca noi, când mergem „afară”, supra saturați de globalizare.

Odată ajunși într-un restaurant, hotel, pensiune întreabă ce aș putea gusta, ceva local, real, reprezentativ, de aici, din zonă? Vinul nu face excepție dar, cu siguranță, ar putea face cinste Albei, ca o adevărată carte de vizită lichidă în relația cu turiștii care o vizitează”, spune Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor.

Ovidiu Negrea, președintele Asociației Țara Vinului, completează: „Nu contează cât de mici sau mari suntem și de unde venim, de pe dealurile Șardului, Ighielului sau din zona Aiudului… Suntem uniți de aceeași pasiune, de a produce și oferi oamenilor vinuri de calitate excepțională, care să rămână în memoria simțurilor. Și care să ducă, mai departe, vestea că aici, în Alba, e Țara Vinului.”

Vineri, de la 17 la 19, deschidem primele sticle și, oficial, Festivalul din Țara Vinului.

Sâmbătă, între 10.00 și 20.00, aveți la dispoziție o zi întreagă dedicată vinului, cu degustări și wine pairing, proțap, povești de succes în pahare de sticlă și, seara, cu un concert… efervescent, susținut de Laura Orian – Vino & Jazz.

Duminică, de la 10 la 17, deschidem din nou Cartea Vinului, pentru ultima pagină a primei ediții. Sunteți, din nou, invitați să degustați și să vă lăsați simțurile încântate.

Intrarea, degustarea și încântarea sunt gratuite, la toate evenimentele incluse în programul Festival din Țara Vinului. Pentru a putea participa… activ la degustări este însă nevoie să aveți vârsta minimă de 18 ani.

Casa Negrea, Domeniile Ambrosi, Crama Maier, Crama Takacs, Pivnița Savu, Plebanos Winery, Casa de vinuri Maria au răspuns “prezent!” invitației lansate de Asociația Țara Vinului și vă așteaptă să le descoperiți poveștile și, mai ales, vinurile de poveste. Pentru a transforma experiența gustului într-una completă, alte două companii locale cu tradiție, Lactate Romoșan, Frații Suciu – Carmangeria Săsciori și Dulcețurile Domniței vor fi, de asemenea, la Festival din Țara Vinului.

Motivația principală a festivalului este una cât se poate de clară, de promovare a producătorilor mici, locali, din zona Albei și de interconectare a acestora, dar și de conectare a lor cu reprezentanții și patronatul industriei HoReCa. O acțiune ce se vrea repetată, pentru a face din vin un adevărat brand de județ.

Festival Din Țara Vinului este un eveniment organizat și găzduit de Palatul Principilor Transilvaniei, în parteneriat cu Asociația Țara Vinului și Primăria Municipiului Alba Iulia și amplificat, la nivel național, de partenerul media tradițional- EuropaFM. Susținut local de partenerul media Young Works.

PROGRAM:

VINERI, 17.10.2025

17:00 – 20:00 Degustări de vin,

Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale,

Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească

(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

SÂMBĂTĂ, 18.10.2025

10:00 – Degustări de vin,

Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale

Concursuri de degustare (la fiecare oră)

Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească

(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

12:00 – Ceremonia schimbului de gardă – Garda Cetății Alba Carolina

(itinerant – Curtea Palatului Principilor Transilvaniei – Poarta a III-a – Poarta a IV-a – curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

12:45 – Ceremonia de predare a tunului de câmp între Garda Eugeniu de Savoia Timișoara și Garda Cetății Alba Carolina

(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

13:00 – Vinul și vinificatorul local – wine pairing: Țara Vinului & Industria Ospitalității Alba Iulia

(Sala Transilvania, Palatul Principilor Transilvaniei)

15:00 – Porc la proțap

(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

18:00 – Recital Laura Orian – Vino & Jazz

(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

DUMINICĂ, 19.10.2025

10:00 – 17:00 Degustări de vin,

Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale,

Pastramă de oaie la grătar

Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

