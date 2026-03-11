VIDEO | A furat 2 biciclete din scara unui bloc din Alba Iulia: Polițiștii le-au găsit la domiciliul acestuia, iar bărbatul a fost reținut

A furat 2 biciclete din scara unui bloc din Alba Iulia: Polițiștii le-au găsit la domiciliul acestuia, iar bărbatul a fost reținut

Un albaiulian de 38 de ani a fost reținut de polițiști pentru furt calificat după ce a sustras două biciclete din scara unui bloc din municipiu. Acestea au fost găsite la domiciliul bărbatului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 23 februarie 2026, în jurul orei 23.40, bărbatul ar fi sustras două biciclete din scara unui bloc aflat pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu.

Ieri, 10 martie 2026, pentru documentarea activității infracționale, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul Alba Iulia, fiind descoperite și ridicate cele două biciclete sustrase.

