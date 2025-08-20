FOTO | Încep lucrările de modernizare a Drumului Județean 750 C din Alba: Cât va costa investiția în Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor
Încep lucrările de modernizare a Drumului Județean 750 C din Alba: Cât va costa investiția în Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor
Joi, 21 august 2025, Consiliul Judeţean Alba va emite Ordinul de începere a lucrărilor, urmând ca vineri, 22 august 2025, să aibă loc vizita în teren în vederea predării – primirii amplasamentului.
Investiţia vizează modernizarea unui tronson de 38,093 km, între Sălciua de Sus (DN 75) – Dealu Caselor – Valea Largă – Vale în Jos – Ponor – Râmeţ – Valea Mănăstirii – Geoagiu de Sus – Stremţ – Teiuş (DN 1). Având în vedere complexitatea lucrărilor, drumul a fost împărțit în două segmente, fiecare cu caracteristici tehnice distincte.
Pentru tronsonul I al drumului şi pentru primii cca 6 km din tronsonul II este prevăzută structură rutiera nouă. Pe restul lungimii tronsonului II se va freza asfaltul existent şi se va ranforsa structura rutieră existentă.
Se vor realiza lucrări pentru asigurarea stabilităţii corpului drumului, respectiv ziduri de sprijin de greutate, consolidare cu piloţi foraţi şi anrocamente. În plus, vor fi montate plase de protecție pe versanții cu risc de derocare.
O componentă importantă a proiectului o reprezintă lucrările de artă, care prevăd construcția a trei poduri noi: la km 43+520 (înlocuind podul existent), la km 32+270 (peste râul Geoagiu) și la km 10+306 (peste Valea Bucurului), precum şi înlocuirea podețelor transversale degradate.
Pentru a îmbunătăți siguranța și confortul circulației, se vor amenaja platforme de încrucișare. De asemenea, proiectul include un sistem de colectare a apelor pluviale (șanțuri, rigole) și modernizarea intersecţiilor cu drumurile laterale.
Pentru viitorul mobilității, se vor amplasa două stații de încărcare pentru mașini electrice și 11 stații de autobuz, iar pe tronsonul II vor fi amenajate două sectoare de pistă pentru cicliști.
Proiectul este finanţat prin intermediul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027 şi are o valoare de 210.304.218,64 lei din care 101.044.788,50 lei reprezintă valoarea cofinanţării Uniunii Europene.
Constructorul, ELIS PAVAJE, va avea la dispoziţie 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
UPDATE VIDEO FOTO | Accident GRAV în satul Lupșa: o mașină s-a răsturnat iar o persoană a rămas încarcerată
Un accident GRAV s-a produs în urmă cu puțin timp, în satul Lupșa. O mașină scăpată de sub control s-a răsturnat, iar o persoană a rămas încarcerată Pompieri ISU ai stației Câmpeni intervin de urgență pentru acordarea de prim ajutor medical. Din primele informații, în urma impactului, o persoană a rămas captivă în autoturism. Cei […]
Circa 250 de unități din domeniul alimentar și zeci de alte tipuri de unități veterinare, înființate în Alba în prima jumătate a anului 2025
Circa 250 de unități din domeniul alimentar și zeci de alte tipuri de unități veterinare, înființate în Alba în prima jumătate a anului 2025 În prima jumătate a anului 2025, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a verificat și eliberat documente de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru un număr de 247 […]
ACCIDENT în lanț la Aiud: Autoturism lovit din spate de o mașină și proiectat într-un altul care era oprit la o trecere de pietoni. O persoană a ajuns la spital
ACCIDENT în lanț la Aiud: Autoturism lovit din spate de o mașină și proiectat într-un altul care era oprit la o trecere de pietoni. O persoană a ajuns la spital Un accident rutier în lanț a avut loc marți seara, în municipiul Aiud. O persoană a ajuns la spital după ce un autoturism a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre haosul măsurilor fiscale: ”Politicienii au reușit să enerveze pe toată lumea, nimeni nu mai înțelege nimic. Cred că este o premieră în ultimii 30 de ani”
Radu Georgescu, despre haosul măsurilor fiscale: ”Politicienii au reușit să enerveze pe toată lumea, nimeni nu mai înțelege nimic. Cred...
RESTRICȚII de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de reparații la un rost de dilatație
RESTRICȚII de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de reparații la un rost de dilatație DRDP Cluj a anunțat că...
Știrea Zilei
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring care s-a născut cu afecțiuni grave ale plămânilor
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din...
VIDEO | Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană: A primit un trifoi cu 4 foi
Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană Președintele Nicușor Dan a vizitat, miercuri, 20...
Curier Județean
FOTO | Încep lucrările de modernizare a Drumului Județean 750 C din Alba: Cât va costa investiția în Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor
Încep lucrările de modernizare a Drumului Județean 750 C din Alba: Cât va costa investiția în Drumul Mănăstirilor și al...
UPDATE VIDEO FOTO | Accident GRAV în satul Lupșa: o mașină s-a răsturnat iar o persoană a rămas încarcerată
Un accident GRAV s-a produs în urmă cu puțin timp, în satul Lupșa. O mașină scăpată de sub control s-a...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Opinii Comentarii
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
19 august: Ziua mondială a fotografiei
19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...