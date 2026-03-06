VIDEO | A comandat telefoane mobile sub nume fals și la predarea coletelor de către curieri a înlocuit cutiile originale cu altele pline de plastilină. Tânăr din Mureș, reținut de polițiștii din Aiud

A comandat telefoane mobile sub nume fals și la predarea coletelor de către curieri a înlocuit cutiile originale cu altele pline de plastilină. Tânăr din Mureș, reținut de polițiștii din Aiud

La data de 5 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetări a reieșit că, în data de 2 februarie 2026, bărbatul de 27 de ani ar fi comandat două telefoane mobile, în valoare totală de 15.350 de lei, folosindu-se de nume și adrese de livrare fictive.

Cu ocazia predării coletelor de către doi bărbați care își desfășoară activitatea în calitate de curieri, bărbatul, sub pretextul că nu are fonduri pe card și trebuie să se deplaseze la un bancomat pentru a retrage suma necesară achitării coletelor, ar fi profitat de aceste împrejurări și ar fi înlocuit cutiile originale cu alte cutii asemănătoare, în interiorul cărora s-ar fi aflat plastilină.

Pentru documentarea activității infracționale, polițiștii din municipiul Aiud au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Târgu Mureș.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate telefoane mobile și suma de 6.350 de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în vederea stabilirii întregii activității infracționale a bărbatului.

