Curier Județean

VIDEO | A comandat telefoane mobile sub nume fals și la predarea coletelor de către curieri a înlocuit cutiile originale cu altele pline de plastilină. Tânăr din Mureș, reținut de polițiștii din Aiud

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

De

A comandat telefoane mobile sub nume fals și la predarea coletelor de către curieri a înlocuit cutiile originale cu altele pline de plastilină. Tânăr din Mureș, reținut de polițiștii din Aiud

La data de 5 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetări a reieșit că, în data de 2 februarie 2026, bărbatul de 27 de ani ar fi comandat două telefoane mobile, în valoare totală de 15.350 de lei, folosindu-se de nume și adrese de livrare fictive.

Cu ocazia predării coletelor de către doi bărbați care își desfășoară activitatea în calitate de curieri, bărbatul, sub pretextul că nu are fonduri pe card și trebuie să se deplaseze la un bancomat pentru a retrage suma necesară achitării coletelor, ar fi profitat de aceste împrejurări și ar fi înlocuit cutiile originale cu alte cutii asemănătoare, în interiorul cărora s-ar fi aflat plastilină.

Pentru documentarea activității infracționale, polițiștii din municipiul Aiud au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Târgu Mureș.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate telefoane mobile și suma de 6.350 de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în vederea stabilirii întregii activității infracționale a bărbatului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Șofer din Cetatea de Baltă, oprit pentru un control de polițiștii din Jidvei: Bărbatul avea o alcoolemie de 0,56 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

în

6 martie 2026

De

Șofer din Cetatea de Baltă, oprit pentru un control de polițiștii din Jidvei: Bărbatul avea o alcoolemie de 0,56 mg/l Un șofer din Cetatea de Baltă este cercetat de polițiștii din Jidvei după ce a fost depistat în timpul unui control cu o alcoolemie de 0,56 mg/l. La data de 5 martie 2026, polițiștii Secției […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Daia Română, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Sebeș și dus în penitenciarul Aiud. Va sta un an după gratii pentru că a condus băut

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

6 martie 2026

De

Bărbat din Daia Română, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Sebeș și dus în penitenciarul Aiud. Va sta un an după gratii pentru că a condus băut Un bărbat din Daia Română, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiștii din Sebeș și dus în penitenciarul Aiud. Va sta un an după […]

Citește mai mult

Curier Județean

8 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei internaționale a femeii la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

6 martie 2026

De

Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei internaționale a femeii la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Doamnele și domnișoarele vor avea acces gratuit la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia în data de 8 martie, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.  Anunțul a fost făcut de reprezentanții instituției printr-o postare publicată […]

Citește mai mult