VIDEO | A amenințat cu MOARTEA o femeie care a refuzat să întrețină relații sexuale. Bărbatul din Teiuș, REȚINUT de polițiști

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

în

De

A amenințat cu MOARTEA o femeie deoarece nu a vrut să întrețină relații sexuale. Bărbatul din Teiuș, REȚINUT de polițiști

Un bărbat din Teiuș a fost reținut după ce a amenințat cu moartea o femeie care a refuzat să întrețină relații sexuale cu acesta. A fost emis ordin de protecție provizoriu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 noiembrie 2025, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din orașul Teiuș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi amenințat-o cu moartea pe o femeie de 30 de ani, din orașul Teiuș, în timp ce se aflau pe strada Horea din oraș, întrucât aceasta ar fi refuzat să întrețină relații sexuale.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 31 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

VIDEO | O tânără originară din Alba i-a cucerit pe jurații de la ,,Chefi la cuțite” cu o rețetă de somon, dar și cu o poveste de viață impresionantă: ,,Simplitatea poate să schimbe votul nostru și dacă gătești cu inimă”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

18 noiembrie 2025

De

O tânără originară din Alba i-a cucerit pe jurații de la ,,Chefi la cuțite” cu o rețetă de somon, dar și cu o poveste de viață impresionantă: ,,Simplitatea poate să schimbe votul nostru și dacă gătești cu inimă” Petruța Rusalina Blană are 26 de ani și este din Aiud, județul Alba. Tânăra a participat la […]

Ştirea zilei

FOTO: Accident grav pe DN1 la Veștem: Plan Roșu activat, 12 persoane evaluate la fața locului

Unirea Ziarul

Publicat

acum 3 ore

în

18 noiembrie 2025

De

Accident grav pe DN1 la Veștem: Plan Roșu activat, 12 persoane evaluate la fața locului Plan Roșu activat în județul Sibiu în urma unui accident rutier produs pe DN1, în zona localității Veștem, în care sunt implicate un microbuz de transport persoane și un autoturism. La fața locului au fost mobilizate următoarele forțe: – trei […]

Ştirea zilei

Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1 milion de euro alocați doar pentru promovare online – ,,Noi în ce an trăim?”

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

17 noiembrie 2025

De

Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1 milion de euro alocați doar pentru promovare online – ,,Noi în ce an trăim?” Anul 2025, la fel ca și ultimii ani, s-a dovedit extrem de slab pentru turismul din județul Alba. Continuăm să fim […]

VIDEO | A amenințat cu MOARTEA o femeie care a refuzat să întrețină relații sexuale. Bărbatul din Teiuș, REȚINUT de polițiști

A amenințat cu MOARTEA o femeie deoarece nu a vrut să întrețină relații sexuale. Bărbatul din Teiuș, REȚINUT de polițiști
