Foto | Incendiu la un autoturism în Săsciori: Pompierii din Sebeș intervin cu o autospecială
Incendiu la un autoturism în Săsciori: Pompierii din Sebeș intervin cu o autospecială
Pompierii din Sebeș intervin luni, 2 noiembrie, în Săsciori unde un autoturism ar fi fost cuprins de flăcări.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Săsciori.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la un autoturism.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.
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