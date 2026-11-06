Foto | Vacă omorâtă de urs într-un sat din Alba: Un gospodar din Ocoliș a rămas fără „una dintre cele trei vaci care erau mai frumoase”. Cum s-ar fi produs atacul

Vacă omorâtă de urs într-un sat din Alba: Un gospodar din Ocoliș a rămas fără „una dintre cele trei vaci care erau mai frumoase”. Cum s-ar fi produs atacul

Un urs a atacat, recent, o gospodărie din satul Ocoliș, provocând pagube semnificative. În urma atacului, una dintre vacile unui localnic a fost ucisă de animalul sălbatic.

Gospodarul a explicat pentru ziariștii de la ziarulunirea.ro că, cel mai probabil, ursul a atacat cât timp ceața densă era încă prezentă și nu se evaporase. Animalul ar fi profitat de acest moment și a omorât ,,una dintre cele trei vaci care erau mai frumoase”.

„În total erau 15 vaci cu viței. A știut ce să atace. A atacat-o de la gât, i-a mâncat o ureche, din zona pieptului și ugerul”, a explicat bărbatul.

După ce a ucis vaca, ursul ar fi târât-o câteva zeci de metri, după care a abandonat-o. În urma incidentului, gospodarul a rămas cu o pagubă considerabilă, provocată de atacul animalului sălbatic.

Reamintim că România are, începând de joi, 8 octombrie, noi reguli privind gestionarea populației de urs brun. Legea stabilește pentru acest an un nivel de prevenție de 859 de exemplare, repartizate pe județe și fonduri cinegetice, și un nivel național de intervenție de 110 exemplare.

Potrivit datelor MAI, transmise în urma unei interpelări parlamentare, numărul apelurilor la 112 privind prezența urșilor a crescut puternic în ultimii ani.

În 2016 au fost înregistrate 172 de apeluri, în 2020 au fost 1.032, iar în 2025 numărul acestora a ajuns la 4.326.

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