Victor Pițurcă, la Curtea de Apel Alba Iulia! Fostul selecționer, martor în dosarul Extensiv, tun imobiliar de 20 milioane de euro!

Fostul selecționer Victor Pițurcă (70 de ani) ia din nou calea justiției. El este citat ca martor, în 4 noiembrie, la Curtea de Apel Alba Iulia, într-un dosar instrumentat de DIICOT privind un presupus tun imobiliar de 20.000.000 de euro, în legătură cu un teren din Craiova.

Pițurcă este așteptat alături de mai mulți oameni de afaceri, pe 4 noiembrie 2026, la Curtea de Apel din Alba Iulia, în legătură cu o presupusă licitație trucată pentru un teren pe care se afla fostul stadion Extensiv.

Victor Pițurcă, față în față cu magistrații

Persoanele implicate în dosar au fost acuzate și trimise în judecată pentru că au trucat o licitație cu scopul de a obține un lot de teren de 40.000 de metri pătrați din zona centrală a Craiovei, suprafață evaluată la 20.000.000 de euro, dar obținută la un preț subevaluat. Aceștia au intrat și în posesia unui spațiu comercial situat pe strada Caracal, o fostă hală industrială. Suma totală a acestor „afaceri” a fost de 2,6 milioane de euro.

Partea vătămată, frații Eugen și Nicu Mihăilescu, au solicitat în instanța anularea licitației și recuperarea terenurilor.

Procesul în care este implicat și Victor Pițurcă a fost strămutat de la Curtea de Apel Craiova la Curtea de Apel Alba Iulia.

„Bănuiesc pentru ce am fost chemat, probabil legat de licitația aceea cu privire la SC Extensiv Com SRL. Am văzut anterior în presă articole în care alături de această licitație era asociat numele meu.

Cunosc despre respectiva licitație, având în acest sens discuții cu ginerele meu, Năboiu Mihai, respectiv finul meu, Șpak-Boldici Constantin. Nu îmi aduc aminte exact care dintre ei mi-a spus că se scoate la licitație stadionul Extensiv.

Știam despre acest stadion, întrucât sunt din Craiova, la fel ca ginerele meu. Acesta a mai fost implicat în alte afaceri imobiliare, spunându-mi că este interesat de acest teren pentru o eventuală construcție de blocuri.

Deși firma SM Mykland Imobiliare SRL aparține fiicei mele, Năboiu Claudia, care este asociat unic și administrator, de ea se ocupă în realitate ginerele meu, Năboiu Mihai.

Cu toate acestea, m-a consultat și pe mine, întrucât eram dispus să asigur o parte din finanțare, respectiv banii necesari achitării garanției de participare la licitației.

Am fost de acord, banii respectivi fiind virați dintr-o altă societate, SC Pav Green SRL, aparținând fiului meu, Alexandru Victorio Pițurcă.

Aici aveam calitatea de creditor, împrumutând anterior firma, astfel încât să am fost de acord ca banii respectivi să fie virați în contul SM Mykland Imobiliare SRL, pentru a plăti garanția de participare la respectiva licitație”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit jurnalul.ro. El a mai fost audiat în acest dosar în data de 27 februarie 2023.

Fostul selecționer a fost condamnat definitiv

Victor Pițurcă a fost condamnat definitiv în iunie 2013 la un an de închisoare cu suspendare în celebrul dosar „Valiza”, în care Gigi Becali a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. În acel caz, Becali le-ar fi promis jucătorilor lui U Cluj, 1,7 milioane de euro, pentru a-i motiva înaintea duelului cu CFR Cluj, o victorie a „șepcilor roșii” ar fi adus FCSB mai aproape de titlu.

Antrenorul de fotbal Victor Pițurcă (70 de ani) este așteptat să pășească miercuri, 4 noiembrie 2026, într-o sală de judecată. Fostul selecționer, fără echipă de mai multă vreme, a fost citat ca martor de o instanță, Curtea de Apel din Alba Iulia, într-un dosar în care sunt implicați mai mulți „rechini imobiliari” din Craiova.

Afaceriștii respectivi au fost acuzați și au fost trimiși în judecată de procurori pe motiv că au trucat o licitație cu scopul de a pune mâna pe un lot de 40.000 de metri pătrați de pământ din zona centrală a Craiovei, suprafață evaluată la 20.000.000 de euro, dar obținută la un preț subevaluat (1.600.000 de euro). Aceștia au pus mâna și pe un spațiu comercial de pe strada Caracal, o fostă hală industrială.

Piți este bănuit că a favorizat acest grup infracțional organizat, așa cum îl consideră DIICOT. În acest caz, antrenorul născut la Orodel a dat declarație în faza de urmărire penală, pe 27 februarie 2023, document intrat în posesia redacției. Cel poreclit „Satana” și-a implicat și familia în combinație: fata Claudia, ginerele Mihai, precum și finul Șpak Boldici, ginerele lui Gabi Boldici, fostul său secund de la echipa națională.

Procurorii consideră că modul în care a acționat Pițurcă (a ajutat la achitarea taxei de înscriere la licitație, apoi firma respectivă s-a retras în favoarea unui participant) ar putea avea legătură cu faptul că acesta avea cunoștință despre acțiunile subterane ale grupării. Este motivul pentru care a fost citat ca martor. În trecut, când a avut calitatea de inculpat, el a fost găsit vinovat și pedepsit pentru favorizarea unui infractor (Gigi Becali). A primit o condamnare cu suspendare.

Sursa: jurnalul.ro

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