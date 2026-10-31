Victor Pițurcă, la Curtea de Apel Alba Iulia! Fostul selecționer, martor în dosarul Extensiv, tun imobiliar de 20 milioane de euro!
Victor Pițurcă, la Curtea de Apel Alba Iulia! Fostul selecționer, martor în dosarul Extensiv, tun imobiliar de 20 milioane de euro!
Fostul selecționer Victor Pițurcă (70 de ani) ia din nou calea justiției. El este citat ca martor, în 4 noiembrie, la Curtea de Apel Alba Iulia, într-un dosar instrumentat de DIICOT privind un presupus tun imobiliar de 20.000.000 de euro, în legătură cu un teren din Craiova.
Pițurcă este așteptat alături de mai mulți oameni de afaceri, pe 4 noiembrie 2026, la Curtea de Apel din Alba Iulia, în legătură cu o presupusă licitație trucată pentru un teren pe care se afla fostul stadion Extensiv.
Victor Pițurcă, față în față cu magistrații
Persoanele implicate în dosar au fost acuzate și trimise în judecată pentru că au trucat o licitație cu scopul de a obține un lot de teren de 40.000 de metri pătrați din zona centrală a Craiovei, suprafață evaluată la 20.000.000 de euro, dar obținută la un preț subevaluat. Aceștia au intrat și în posesia unui spațiu comercial situat pe strada Caracal, o fostă hală industrială. Suma totală a acestor „afaceri” a fost de 2,6 milioane de euro.
Partea vătămată, frații Eugen și Nicu Mihăilescu, au solicitat în instanța anularea licitației și recuperarea terenurilor.
Procesul în care este implicat și Victor Pițurcă a fost strămutat de la Curtea de Apel Craiova la Curtea de Apel Alba Iulia.
„Bănuiesc pentru ce am fost chemat, probabil legat de licitația aceea cu privire la SC Extensiv Com SRL. Am văzut anterior în presă articole în care alături de această licitație era asociat numele meu.
Cunosc despre respectiva licitație, având în acest sens discuții cu ginerele meu, Năboiu Mihai, respectiv finul meu, Șpak-Boldici Constantin. Nu îmi aduc aminte exact care dintre ei mi-a spus că se scoate la licitație stadionul Extensiv.
Știam despre acest stadion, întrucât sunt din Craiova, la fel ca ginerele meu. Acesta a mai fost implicat în alte afaceri imobiliare, spunându-mi că este interesat de acest teren pentru o eventuală construcție de blocuri.
Deși firma SM Mykland Imobiliare SRL aparține fiicei mele, Năboiu Claudia, care este asociat unic și administrator, de ea se ocupă în realitate ginerele meu, Năboiu Mihai.
Cu toate acestea, m-a consultat și pe mine, întrucât eram dispus să asigur o parte din finanțare, respectiv banii necesari achitării garanției de participare la licitației.
Am fost de acord, banii respectivi fiind virați dintr-o altă societate, SC Pav Green SRL, aparținând fiului meu, Alexandru Victorio Pițurcă.
Aici aveam calitatea de creditor, împrumutând anterior firma, astfel încât să am fost de acord ca banii respectivi să fie virați în contul SM Mykland Imobiliare SRL, pentru a plăti garanția de participare la respectiva licitație”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit jurnalul.ro. El a mai fost audiat în acest dosar în data de 27 februarie 2023.
Fostul selecționer a fost condamnat definitiv
Victor Pițurcă a fost condamnat definitiv în iunie 2013 la un an de închisoare cu suspendare în celebrul dosar „Valiza”, în care Gigi Becali a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. În acel caz, Becali le-ar fi promis jucătorilor lui U Cluj, 1,7 milioane de euro, pentru a-i motiva înaintea duelului cu CFR Cluj, o victorie a „șepcilor roșii” ar fi adus FCSB mai aproape de titlu.
Antrenorul de fotbal Victor Pițurcă (70 de ani) este așteptat să pășească miercuri, 4 noiembrie 2026, într-o sală de judecată. Fostul selecționer, fără echipă de mai multă vreme, a fost citat ca martor de o instanță, Curtea de Apel din Alba Iulia, într-un dosar în care sunt implicați mai mulți „rechini imobiliari” din Craiova.
Afaceriștii respectivi au fost acuzați și au fost trimiși în judecată de procurori pe motiv că au trucat o licitație cu scopul de a pune mâna pe un lot de 40.000 de metri pătrați de pământ din zona centrală a Craiovei, suprafață evaluată la 20.000.000 de euro, dar obținută la un preț subevaluat (1.600.000 de euro). Aceștia au pus mâna și pe un spațiu comercial de pe strada Caracal, o fostă hală industrială.
Piți este bănuit că a favorizat acest grup infracțional organizat, așa cum îl consideră DIICOT. În acest caz, antrenorul născut la Orodel a dat declarație în faza de urmărire penală, pe 27 februarie 2023, document intrat în posesia redacției. Cel poreclit „Satana” și-a implicat și familia în combinație: fata Claudia, ginerele Mihai, precum și finul Șpak Boldici, ginerele lui Gabi Boldici, fostul său secund de la echipa națională.
Procurorii consideră că modul în care a acționat Pițurcă (a ajutat la achitarea taxei de înscriere la licitație, apoi firma respectivă s-a retras în favoarea unui participant) ar putea avea legătură cu faptul că acesta avea cunoștință despre acțiunile subterane ale grupării. Este motivul pentru care a fost citat ca martor. În trecut, când a avut calitatea de inculpat, el a fost găsit vinovat și pedepsit pentru favorizarea unui infractor (Gigi Becali). A primit o condamnare cu suspendare.
Sursa: jurnalul.ro
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
30 octombrie – 2 noiembrie 2026 | Frig, vânt și ploaie în Alba și restul țării: Ninsori și strat de zăpadă la munte
30 octombrie – 2 noiembrie 2026 | Frig, vânt și ploaie în Alba și restul țării: Ninsori și strat de zăpadă la munte Meteorologii ANM au emis sâmbătă o nouă informare meteo de vreme rea, valabilă în perioada 31 octombrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10. În intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ, […]
Câți bani ar putea primi rezidenții pentru gărzile efectuate. Anunțul ministrului Sănătății
Câți bani ar putea primi rezidenții pentru gărzile efectuate. Anunțul ministrului Sănătății Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, 30 octombrie, că una dintre prioritățile sale este includerea medicilor rezidenți în sistemul de plată a gărzilor, urmând ca ulterior tariful pentru acestea să fie actualizat la nivelul anului 2026. „Suntem deja în discuţii cu toţi […]
Elevii revin la cursuri de luni, 2 noiembrie 2026: Când va fi următoarea vacanță
Elevii revin la cursuri de luni, 2 noiembrie 2026: Când va fi următoarea vacanță Elevii vor reveni la cursuri luni, 2 noiembrie 2026, după o săptămână de vacanță, conform calendarului anului școlar 2026-2027, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit structurii stabilite de minister, anul școlar cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, cu unele excepții […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
30 octombrie – 2 noiembrie 2026 | Frig, vânt și ploaie în Alba și restul țării: Ninsori și strat de zăpadă la munte
30 octombrie – 2 noiembrie 2026 | Frig, vânt și ploaie în Alba și restul țării: Ninsori și strat de...
Câți bani ar putea primi rezidenții pentru gărzile efectuate. Anunțul ministrului Sănătății
Câți bani ar putea primi rezidenții pentru gărzile efectuate. Anunțul ministrului Sănătății Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, 30...
Știrea Zilei
Ce taxe locale și tarife datorate bugetului general al județului Alba se vor aplica în 2027: Lista
Ce taxe locale și tarife datorate bugetului general al județului Alba se vor aplica în 2027: Lista Consiliul Judeţean Alba...
De pe băncile Facultății de Drept în Senatul ULBS: Tudor Lodroman, tânărul din Alba Iulia care dă o nouă greutate cuvântului „reprezentant”
De pe băncile Facultății de Drept în Senatul ULBS: Tudor Lodroman, tânărul din Alba Iulia care dă o nouă greutate...
Curier Județean
Cât vor plăti locuitorii județului Alba în 2027 pentru certificate de urbanism și autorizații de construire: Taxele propuse de Consiliul Județean
Cât vor plăti locuitorii județului Alba în 2027 pentru certificate de urbanism și autorizații de construire: Taxele propuse de Consiliul...
31 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
31 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit...
Politică Administrație
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice Cinci...
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”!
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”! După ce s-au victimizat că vor la guvernare...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2026. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2026 în limba engleză • mesaje de groază de...
MESAJE de HALLOWEEN 2026. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN
Mesaje de Halloween 2026 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...