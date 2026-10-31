România, ţara din UE cu cea mai mare creştere a preţurilor la energie electrică şi gaze: Date Eurostat

România a înregistrat, în primul semestru din 2026, cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană ale prețurilor la energia electrică și gazele naturale pentru gospodării, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit Eurostat, electricitatea s-a scumpit cu 51,6%, iar gazele cu 9,3%, în timp ce, la nivelul UE, prețurile medii au fost în scădere.

„Preţurile energiei electrice pentru gospodării au crescut semnificativ, în primele şase luni din acest an, în România (51,6% faţă de prima jumătate a anului 2025), Irlanda (19,8%) şi Finlanda (18,4%). În schimb, unele ţări au înregistrat scăderi accentuate, în special Danemarca (31,7%) şi Luxemburgul (24,1%)”, arată, vineri, Eurostat, potrivit News.ro.

Exprimate în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), preţurile cele mai ridicate au fost înregistrate în România (46,9 la 100 kWh), Polonia (41,1) şi Cehia (34,3). Cele mai mici preţuri au fost raportate în Malta (13,8), Ungaria (14,7) şi Luxemburg (15,5).

În prima jumătate a anului 2026, preţurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au scăzut cu 2,2%, ajungând la 0,28 euro, faţă de 0,29 euro pe kWh în a doua jumătate a anului 2025. Preţurile au rămas mult peste nivelurile de dinainte de criza energetică din 2022, arată Eurostat.

În acelaşi timp, taxele şi impozitele au scăzut uşor, ponderea lor în factura finală reducându-se cu 0,5 puncte procentuale, de la 28,9% în a doua jumătate a anului 2025 la 28,4% în prima jumătate a anului 2026.

Un număr de 6 ţări au raportat preţuri de peste 0,30 euro pe kWh, în timp ce 5 ţări au înregistrat preţuri sub 0,20 euro pe kWh.

„Irlanda a raportat cele mai ridicate preţuri la energia electrică, de 0,39 euro pe kWh, fiind urmată de Germania şi Belgia (ambele cu 0,36 euro). În schimb, cele mai mici preţuri au fost observate în Ungaria (0,11 euro), Malta şi Bulgaria (câte 0,13 euro)”, conform datelor Eurostat.

În prima jumătate a anului 2026, preţurile medii la gaze pentru gospodăriile din UE au scăzut la 0,11 euro pe kilowatt-oră (kWh). Preţurile s-au redus cu 10,2% faţă de semestrul al doilea al anului 2025 şi cu 3,5% faţă de primul semestru al anului 2025.

Acesta este cel mai scăzut preţ mediu al gazelor în UE înregistrat după primul semestru al anului 2022, potrivit datelor Eurostat.

„Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Bulgaria (14,5%), Grecia (11,3%) şi Spania (10%), în timp ce cele mai mari creşteri au avut loc în România (9,3%), Croaţia (8,9%) şi Slovacia (6,6%)”, anunţă Eurostat.

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