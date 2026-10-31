Ai bani în Pilonul II, dar nu știi unde sunt și câți s-au adunat? Cum afli la ce fond de pensii ești înscris și ce sumă ai în cont

Românii care contribuie la Pilonul II de pensii pot verifica simplu atât fondul privat la care sunt înscriși, cât și valoarea economiilor acumulate de-a lungul anilor. Procedura se poate face online, fără drumuri la instituții, însă cele două informații se obțin prin intermediul unor servicii diferite.

Pilonul II reprezintă o componentă a sistemului de pensii din România, care completează pensia publică prin acumularea unor contribuții într-un cont individual. În cazul salariaților, banii provin din contribuția de asigurări sociale (CAS), reținută din salariul brut și virată de angajator. Prin urmare, contribuția la Pilonul II nu este o taxă suplimentară plătită de angajat.

În prezent, cota direcționată către pensiile administrate privat este de 4,75% din baza de calcul a CAS, potrivit Legii nr. 411/2004.

Cum afli la ce fond de pensii private contribui

Cei care nu știu la ce fond de Pilon II sunt repartizați pot verifica această informație prin aplicația online pusă la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Pentru identificare, trebuie completate numele, prenumele și codul numeric personal (CNP), după care se apasă butonul „Caută”. Sistemul poate indica administratorul fondului la care persoana figurează ca participant.

Cum verifici câți bani ai în contul de Pilon II

Aflarea fondului de pensii este doar primul pas. Pentru a vedea câți bani s-au acumulat efectiv, participantul trebuie să contacteze administratorul fondului respectiv și să solicite informații despre activul personal.

Datele de contact ale administratorilor autorizați pot fi consultate în registrul publicat de ASF.

De asemenea, contribuțiile virate către Pilonul II pot fi verificate prin serviciile online ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Este important de reținut că suma contribuțiilor virate nu este neapărat egală cu valoarea actuală a contului. Banii sunt investiți de administratorii fondurilor, iar valoarea activului personal poate crește sau scădea în funcție de evoluția investițiilor.

Când pot fi retrași banii din Pilonul II

Economiile acumulate în contul individual nu pot fi retrase oricând, la cererea participantului. Dreptul la plată se deschide în situațiile prevăzute de lege, printre care pensionarea pentru limită de vârstă și, în condițiile legale, pensionarea pentru invaliditate.

În cazul decesului participantului, sumele acumulate nu se pierd, ci pot reveni moștenitorilor legali, în conformitate cu procedurile aplicabile.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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