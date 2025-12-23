Victimele violenței domestice, mai protejate: Măsuri mai dure pentru agresori, votate de Senat
Victimele violenței domestice, mai protejate: Măsuri mai dure pentru agresori, votate de Senat
Sprijin cu adevărat real pentru victime și obligativitatea agresorilor la consiliere psihologică, plus orinde de protecție întărite, sunt măsurile adoptate de Senat pentru protecția victimelor domesctice.
Senatul României a adoptat inițiativa legislativă privind protejarea victimelor violenței domestice, cu 116 voturi favorabile, un vot împotrivă și două abțineri. Proiectul a fost depus de parlamentarele USR Cynthia Păun, Simona Spătaru, Oana Țoiu, Monica Berescu și Diana Buzoianu, alături de alți deputați și senatori din coaliția de guvernare, și urmărește reducerea riscului de recidivă în rândul agresorilor, precum și creșterea siguranței victimelor.
Noua inițiativă legislativă introduce trei măsuri-cheie: autoritățile locale vor fi obligate să contacteze victimele imediat după emiterea ordinului de protecție și înainte de expirarea acestuia, pentru a le oferi sprijin și informații relevante; agresorii vor fi supuși consilierii psihologice obligatorii, ca metodă de prevenire a comportamentelor violente repetate; în plus, ordinul de protecție va fi prelungit automat pentru persoanele care au încălcat legea în ultimii cinci ani, oferind un nivel suplimentar de protecție victimelor, potrivit Mediafax.
„Nu pretindem că vom opri violența peste noapte. Dar facem ceva esențial: întărim ordinele de protecție, ne asigurăm că victimele violenței domestice sunt informate și sprijinite real, iar agresorii sunt obligați să urmeze consiliere psihologică, pentru că prevenția începe cu asumare și cu schimbarea comportamentului”, a declarat senatoarea USR Cynthia Păun, vicepreședinta Comisiei pentru familie si solidaritate socială din Senat.
Conform statisticilor, cazurile de violență în familie sunt în creștere, iar statul are datoria de a sprijini concret femeile care încearcă să iasă din relații abuzive. Datele oficiale arată că, din ianuarie până în noiembrie 2025, au fost emise de Poliție 13.995 de ordine de protecție provizorii, 5.258 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată.
