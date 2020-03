Viceprimarul cu atribuții de primar, Paul Voicu, a decis și el să se autoizoleze, după întâlnirea cu ministrul Lucian Bode

Paul Voicu, viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia, a anunțat pe pagina sa de facebook că a decis să se autoizoleze în cazul posibilei infecții cu coronavirus de care este bănuit ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Viceprimarul a fost și el prezent, astăzi, 13 martie, la Sebeș, la o întrunire la care a participat Lucian Bode, care este suspect de coronavirus, după vestea primită astăzi legată de faptul că, un coleg liberal de-al său a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19.

Reamintim faptul că, primarul orașului Sebeș, Dorin Nistor și viceprimarul Adrian Bogdan, au luat decizia de a se autoizola la domiciliu, până la comunicarea oficială a rezultatului testului de coronavirus.

Mesajul lui Paul Voicu:

„Dragii mei,

odată întors de la întâlnirea cu ministrul Lucian Bode am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului testului la care va fi supus ministrul transporturilor.

Este o măsură pe care o iau pentru că, în aceste zile, trebuie să fim, în primul rând, responsabili.

Nu am avut niciun contact direct cu dl. Bode și pe parcursul întâlnirii de pe șantierul autostrăzii distanța dintre noi a fost suficient de mare pentru a-mi asigura siguranța sănătății.

Dar e mai „safe” pentru toți să iau o astfel de decizie.

Am obligația și datoria de a respecta sănătatea celor de lângă mine. Primăria Alba Iulia are autonomie de funcționare indiferent de cine intră în izolare. De data asta se întâmplă să fiu eu. Până nu putem conta pe analize reale și asumate în privința domnului Bodea, e bine să facem lucrurile exact așa cum cer specialiștii. Voi rămâne conectat la munca mea prin tot ceea ce ne oferă tehnologia.

Vă doresc și îmi doresc sănătate!”, a transmis viceprimarul pe pagina sa de Facebook.