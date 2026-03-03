Vicepremierul Tanczos Barna: „Guvernul pregătește bugetul. Autoritățile locale vor beneficia de sumele ce provin din impozite locale”

Tanczos Barna: „Guvernul pregătește bugetul. Autoritățile locale vor beneficia de sumele ce provin din impozite locale”

„Guvernul pregătește bugetul pentru anul 2026, iar pentru noi cel mai important lucru este să asigurăm autorităților locale o predictibilitate bugetară, o sustenabilitate pe termen mediu și lung și o creștere treptată a fondurilor pentru investiții, pentru a le putea oferi cetățenilor servicii de calitate”, a declarat, marți, 3 martie 2026, vicepremierul Tanczos Barna.

„Prin bugetul de anul acesta, autoritățile locale vor beneficia de acele sume care provin din impozite locale, de sumele care provin din impozitul pe venit, dorind să le păstrăm bugetele pe un trend de creștere pentru a oferi încă o dată o predictibilitate și o sustenabilitate bugetară, pentru a asigura și dezvoltarea tehnologică, dezvoltarea și modernizarea tehnologiilor care sunt implementate la nivel local”, a precizat Tanczos Barna.

Coaliția de guvernare a decis ca miercuri, 4 martie 2026 să aibă loc ședința de închidere a bugetului în format complet, pentru finalizarea tuturor capitolelor și adoptarea formei agreate.

Reuniunea de lucru de luni, 2 martie a analizat principalele componente ale bugetului de stat pentru 2026, transmite Agerpres.

„Discuțiile au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și cadrul general necesar pentru asigurarea stabilității economice”, se arată într-o informare oficială.

Bugetul României pe 2026 va fi de 2.045 de miliarde de lei.

